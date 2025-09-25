LV首爾開餐廳！一盤餃子3顆破千元　訂位已爆滿

▲LV餃子，3顆要價1024元新台幣。（圖／翻攝LV官網）



記者鄒鎮宇／綜合報導

法國精品品牌路易威登（Louis Vuitton）日前宣布將於首爾江南區清潭洞開設旗下首間常設餐廳「Le Cafe Louis Vuitton」，正式進軍餐飲領域。據業界消息，這家餐廳座落於路易威登清潭旗艦店「路易威登梅森首爾」內，預計於9月1日開幕，並已於8月18日開始接受線上預約，且已約滿。

綜合韓媒報導，「Le Café Louis Vuitton」由知名主廚尹太均領軍，菜單主打法式料理融合韓國風味，呈現獨特的美食體驗。熱門餐點包含牛肉餃子（售價4萬8000韓元，約1024元新台幣）、柚子凱薩沙拉搭配雞肉（4萬韓元，約853元新台幣），以及梨子紅蔥醬（2萬9000韓元，約619元新台幣）等。值得一提的是，一盤3顆的牛肉餃子，外皮還印有路易威登經典Monogram圖案，展現品牌時尚元素。

為了營造文化氛圍，餐廳空間特別擺放各式出版品，讓顧客在用餐同時感受藝術靈感。路易威登也透過「Louis Vuitton Culinary Community」計畫，於巴黎、紐約、東京、米蘭及曼谷等地，邀請各地知名主廚合作，推出融合在地特色的創新菜色。

事實上，近年來不只路易威登，國際精品品牌紛紛搶攻韓國餐飲市場。像是Hermès在梅森島山公園地下開設「Café Madang」、Christian Dior於清潭及聖水經營「Café Dior」，義大利品牌Gucci則帶來現代風格的「Gucci Osteria Seoul」，共同掀起時尚餐飲新潮流。