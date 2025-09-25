2025桃園眷村文化節10/4登場　逾70場精彩活動再現眷村記憶

▲2025桃園眷村文化節以「奔向眷村」為主題。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2025桃園眷村文化節25日於市府文化局，舉行宣傳記者會。市長張善政出席活動表示，「桃園眷村文化節」邁入第25屆，一系列精彩活動將自10月4日起盛大登場，為期9天、超過70場精彩活動，結合懷舊氛圍與情感共鳴，不僅延續傳統，更融合創新元素，將為市民朋友帶來耳目一新的文化體驗。

張善政指出，桃園擁有多達100多個的眷村數量，可謂是全國中的「眷村文化大本營」，本次活動將再次喚起眷村的集體記憶，帶來一場難忘的文化饗宴，並透過豐富多元的內容，讓民眾重溫記憶中的感動。

又，今年特別邀請知名節目製作人王偉忠擔任策劃監製《一村喜事－中秋樂桃桃》舞台劇，他在電視節目上的創意與巧思深受肯定，這次回到桃園參與整體規劃，令人充滿期待，將為文化節注入豐富創意與嶄新亮點。

▲「桃園眷村文化節」系列精彩活動自10月4日起盛大登場。（圖／文化局提供）

知名節目製作人王偉忠表示，桃園擁有全臺最多的眷村文化資產，過去曾拍攝許多桃園眷村題材，與桃園淵源深厚。此次在中秋節以一村喜事為題，將重現眷村過中秋的人情味與傳統辦桌文化。王偉忠指出，在眷村過中秋非常好玩，眷村第一代逐漸凋零，期盼透過文化節讓第二、三及四代持續傳承故事，讓更多年輕世代透過節慶活動感受眷村氛圍，延續臺灣多元族群的文化記憶。

▲懷舊風月餅。（圖／記者楊淑媛攝）

文化局表示，「2025桃園眷村文化節」將於10月4日至12日盛大展開，今年以「奔向眷村」為主題，活動串聯桃園眷村鐵三角（馬祖新村、太武新村、憲光二村和龜山眷村故事館）、忠貞新村文化園區及中壢、大溪、楊梅、八德、龍潭等六大眷村社區，共規劃超過70場精彩活動，內容涵蓋復古舞會、戲劇演出、眷味美食、民歌演唱會、象棋比賽、社區共創、市集展演等，邀請市民朋友一同走進眷村、感受文化與生活交織的魅力，打造跨世代共融的文化盛宴。

開幕活動將於10月4日在馬祖新村登場，推出「眷戀起舞」復古舞會與童軍大進擊等熱鬧活動；10月5、6日於馬祖新村演出沉浸式舞台劇《一村喜事－中秋樂桃桃》，重現眷村嫁女兒場景與中秋團圓氛圍，其中10月5日為預約制「眷味餐桌」專場，10月6日則免費自由入場；國慶日10月10日於太武新村上演劇團《記憶的圍牆外，我等你》限定劇目；10月11日舉辦眷村論壇，邀集學者與民眾共探文化創生；壓軸10月12日則為《光陰有歌》民歌演唱會，邀請邰肇玫、木吉他合唱團等知名歌手同台獻唱。