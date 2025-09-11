桃園眷村文化節　看王偉忠監製舞台劇配「眷味餐桌」

▲2025桃園眷村文化節推出舞台劇。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2025桃園眷村文化節」即將於10月盛大登場。市府文化局11日表示，今年主題「奔向眷村」，不僅喚起記憶，更邀請市民以五感參與，走入眷村、走進故事。首波推出由王偉忠監製、最受矚目的歡樂沉浸式舞台劇《一村喜事-中秋樂桃桃》搭配「眷味餐桌」專場，有美食有好戲，9月15日中午12:00開放線上認桌，限量25桌，額滿為止。

文化局指出，今年「眷味餐桌」將結合舞台劇《一村喜事－中秋樂桃桃》，10月5日起在馬祖新村眷村文創園區上演，集結實力派演員湯志偉、羅美玲、那祈、呂紹齊等，帶著觀眾在眷村實景裡重溫70年代的眷村生活，看看當時民眾如何嫁女兒、過中秋，也歡迎觀眾穿上復古服裝、一起到現場過過最時尚的復古生活。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲眷村料理。（圖／文化局提供）

《一村喜事－中秋樂桃桃》將連演2場，第一場是10月5日登場的「眷味餐桌」認桌專場，結合美食與舞台劇；第二場則是10月6日的純粹舞台劇版本，觀眾可以免費自由入場。

今年的「眷味餐桌」《一村喜事－中秋樂桃桃》，觀眾宛如參加一場真實的婚禮辦桌，可以近距離觀賞王偉忠監製的舞台劇，並隨著劇中婚禮品嚐眷村風味的辦桌美味，格外熱鬧。今年特邀總鋪師「水蛙師」親自掌杓、攜手在地眷村媽媽們，以十道經典眷村料理，如紅燒獅子頭、東坡肉饅頭夾餅、醃篤鮮以及眷村媽媽親手包的手工水餃等，結合劇情中的眷村生活，喚醒舌尖記憶，每一口都是家的味道，每一道菜都能想起一段眷村人生。活動將於9月15日中午12:00開放線上認桌，限量25桌，額滿為止。