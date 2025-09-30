　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蕭美琴演說談資安自爆：我手機裡很多裸照　不是我的！是我的貓

▲▼副總統蕭美琴30日出席台灣師範大學通識教育講座，以題為「在世界局勢中，看見青年主場」發表演說。。（圖／總統府直播）

▲副總統蕭美琴30日出席台灣師範大學通識教育講座，以題為「在世界局勢中，看見青年主場」發表演說。（圖／總統府直播）

記者陶本和／台北報導

副總統蕭美琴30日出席台灣師範大學通識教育講座，以題為「在世界局勢中，看見青年主場」發表演說。她在演說中緊扣「社會韌性」議題，分享近年的世界變局，她說「世界上發生的事情，每一個危機都跟我們息息相關」，甚至在資訊安全的確保上，小到與每個人都有關係；她還開玩笑地說，「像我手機裡很多裸照」，但她也馬上強調，「不是我的，是我的貓」。

蕭美琴在約30分鐘的演說中，與在場學生分享兩大主題，前半部是「社會韌性」議題，後半部則是「青年照顧」。首先，在社會韌性議題中，她表示，總統賴清德上任後，非常在意全社會防衛韌性的議題，雖然做了民調發現，社會對於這個議題關注非常低，但面對社會未來的挑戰，還是要有基本的認識。

「現在世界非常不平靜，這幾年變化快速！」蕭美琴說，世界有許多複合性的挑戰存在，俄烏戰爭、中東衝突、能源、經濟制裁等，還有海底電纜破壞，海纜的問題不是只有在台灣會遇到，這在北歐的芬蘭、瑞典都面臨同樣的問題。

在全球貿易秩序重組方面，蕭美琴說，在冷戰之後，1990年代世界貿易認為「世界是平的」，不管台商、貿易商，哪裡成本低，就會到哪裡製造，台商的佈局也是在這個角度上進行，當時的美國也是如此；而台灣在2000年加入世界貿易組織，前總統蔡英文也參與了談判，當時就是希望減少關稅壁壘，讓資金跟貨物可以往來。

蕭美琴表示，近年來有很大的改變，美國總統川普認為這樣的秩序，大家都佔了美國的便宜，說全世界的貨都賣到美國去，造成美國傳統製造業衰退或工作外流，因此他上任後主張，開始用關稅的方式，希望促使各國將生產製造可以重新帶回美國。

蕭美琴指出，貿易秩序也不是只有美國，中國也是，有些國家會用貿易作為武器，好比禁止台灣的鳳梨，或是南韓要部署防空系統，讓中國不高興，就說不讓陸客去南韓。她說，本來世界的平的，一切可以貿易，現在面臨的新的狀況。

「世界上發生的事情，每一個危機都跟我們息息相關」。蕭美琴分享，前幾天她的一位同事在歐洲出差，因為駭客入侵機場，造成歐洲機場全面停擺。她說，可以想想看，本來飛機要飛某個城市，但駭客讓資訊亂掉，飛航安全管制也大亂，這對安全會帶來什麼樣的風險。

蕭美琴指出，前幾個月台灣的醫院也遭到駭客攻擊，系統也癱瘓，大家想一下，駭客可以進去竄改資料，搞不好不小心拿到的藥會吃錯，很多潛在的風險要思考。

蕭美琴更說，資訊安全這件事，是全社會韌性中很重要的一部分，小到個人的資安。她還開玩笑地說，大家手機留下的照片也要確保資安，「像是我手機裡很多裸照！不是我的，是我的貓！」

蕭美琴表示，前陣子也傳出，正在衝突的國家中，有駭客去把另一個國家的金融帳號凍結，讓大家一時領不到錢，上述這些都是我們正在面對的世界，離我們其實並不遙遠。

接著，蕭美琴提到「CRINK」集團，也就是中國、俄羅斯、伊朗與北韓。她說，不僅93閱兵，很多議題上也看到他們的合作，當全世界因為俄羅斯入侵烏克蘭，而開始制裁俄羅斯的時候，這幾個國家讓俄羅斯持續有能力延續戰爭。

蕭美琴表示，台灣在跟北約國家交流的時候，也發現他們國家面對的認知戰，很多樣態是台灣是一模一樣的，所以可以發現他們（指CRINK）彼此在學習。

在台灣的因應上，蕭美琴提到，很多國家都在增加國防預算，從台灣的角度，風險也不是不存在，所以要盡所能讓這樣的衝突避免在台灣發生，台灣現在的國防預算佔GDP約2.5上下，預計明年要增加到3.32%。

蕭美琴也說，其他國家也在準備，好比瑞典做了防災小冊，內容除了教國人如何在危機中保護自己，也特別提到，如果聽到瑞典投降的消息，一定是假消息，這一點台灣也有拿來學習。另外，挪威、愛沙尼亞都有民防小冊，不是只有面對戰爭風險，同時也面對風災、地震的不同挑戰。

對於台灣日前推出的災防手冊「小橘書」，蕭美琴說，台灣參考了其他國家，製作的這本小橘書，後來有英國的代表說，「這本小橘書，比小紅書更有用」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 2 3211 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／剛結婚就要辦喪事　兒怒：媽媽根本沒接到撤離通知
啦啦隊女神當志工！　全身泥濘照曝
全真瑜珈停業破產　北市府凍結2.1億信託資金、會員可申請退款
洗菜脫了！解放比基尼洩雙球　砸15萬獻「第一次」：超喘
赴日注意！日本自動販賣機大漲價
遭譏「車輛裝飾擺拍」！吊車大王怒回嗆：侮辱我員工沒辦法容忍
台中情侶3度墮胎！第4次懷孕溺死男嬰
北捷優先席亂鬥！老婦動手要求讓座　遭年輕人一腳踹飛
快訊／BNT代理破局還掏空3.3億　東洋前總座判2年8月
快訊／銀樓飾金飆天價！　百萬現鈔買不到7兩

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

外交部組踩線團考察史瓦帝尼　看野生動物園區、推台史觀光合作

習近平施壓川普表態反台獨？　外交部：美方對台立場不變

全真瑜珈停業破產　北市府凍結2.1億信託資金、會員可申請退款

詐領助理費頻傳！全國議長聯誼會拜訪立院　盼修法解套歷史共業

國慶焰火40分鐘放4.2萬發　許淑華：遊客開車這兩地「想停哪都可」

受災戶家裡還有泥沙仍投入志工團默默救災　「我家不是最嚴重的」

蕭美琴演說談資安自爆：我手機裡很多裸照　不是我的！是我的貓

養狗仔跟蹤柯文哲？　黃國昌：假新聞連具體事實都無法提出

優先席亂鬥！老婦「動手要求年輕人讓座」遭踹飛　北捷這樣說

鄭麗君再赴美談關稅　黃國昌：不要簽下喪權辱國的協議

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

洪災動物救護站已安置30隻狗狗　牠「胸部破裂」重傷搶救中　

新北消防特搜任務結束！7天420人次救災光復鄉　齊向罹難者敬禮哀悼

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

救災一半怪手開始搶球玩　靈活操縱救災不忘娛樂XD

外交部組踩線團考察史瓦帝尼　看野生動物園區、推台史觀光合作

習近平施壓川普表態反台獨？　外交部：美方對台立場不變

全真瑜珈停業破產　北市府凍結2.1億信託資金、會員可申請退款

詐領助理費頻傳！全國議長聯誼會拜訪立院　盼修法解套歷史共業

國慶焰火40分鐘放4.2萬發　許淑華：遊客開車這兩地「想停哪都可」

受災戶家裡還有泥沙仍投入志工團默默救災　「我家不是最嚴重的」

蕭美琴演說談資安自爆：我手機裡很多裸照　不是我的！是我的貓

養狗仔跟蹤柯文哲？　黃國昌：假新聞連具體事實都無法提出

優先席亂鬥！老婦「動手要求年輕人讓座」遭踹飛　北捷這樣說

鄭麗君再赴美談關稅　黃國昌：不要簽下喪權辱國的協議

《沉默之丘f》三天賣百萬套　80%好評外界讚「美麗戰慄」

花蓮阿姨狂塞錢　鏟子超人幽默喊「把妳家土填回去喔」！全場笑翻

為愛飄洋過海來結婚！　她懷孕生產後「遭親夫殘殺肢解」

獨／剛結婚就要辦喪事　光復罹難者兒怒：媽媽根本沒接到撤離通知

外送司機路上被逮捕　男開門取餐發現「外送員是警察」嚇壞

柬埔寨旅遊注意！韓男首都金邊「遭擄人綁架」　警破獲犯罪集團

川普「20點和平計畫」一次看！加薩將設經濟特區　加速吸引外資

光復毛孩「物資已爆滿」存量達上限　捐糧親送優先之後10/2再分流

王瞳新副業籌備1年慘賠百萬！　整個人暴瘦「只剩43kg」親友嚇壞

癌藥基金明年剩不到40億　民團籲「盡快法制化」明訂財源

【神級刀工】花蓮義煮團太神！不看菜就能光速狂切！一個個都是職人啊

政治熱門新聞

快訊／藍營提案退回115年總預算「表決前一刻急撤案」　綠營爆掌聲

嬤「動手要求讓優先席」遭踹飛　北捷這樣說

張善政背包客打扮現身花蓮！慰勞桃園隊

「雨鞋終於髒了」　傅崐萁被挖淤泥被拍

被批搞神隱！黃國昌反擊了　嗆王義川蠢、全台最大狗仔集團是鏡傳媒

拆公館圓環提前通車　蔣萬安讚：整體算順暢

黃國昌直播回應養狗仔　政治工作者3點吐槽

公館圓環塞爆　蔣萬安：用路人要熟悉路型

黃國昌「指揮偷拍」鐵證曝光　疑有港資介入

《菱傳媒》捲黃國昌狗仔集團案　今停止發稿！是否結束營運下午揭曉

光復警報誤響！網紅被拍推獨輪車逃命

藍放行115年總預算　傅崐萁籲卓榮泰：依法落實編列三讀法案預算

首談謝幸恩讚優秀記者　黃國昌：鏡傳媒對監督政府者發動抹黑攻擊

被爆養狗仔還神隱4天？黃國昌現身說明了

更多熱門

相關新聞

網傳副總統勘災要災民迴避？　蕭美琴澄清：願傾聽！從沒要求迴避

網傳副總統勘災要災民迴避？　蕭美琴澄清：願傾聽！從沒要求迴避

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，近日各界捐物資、當志工一起協助災區重建。在此同時，網路上流傳一段電視媒體訪問災民的影片，指稱因副總統蕭美琴前往勘災，竟要求災民迴避，離開會議室；對此，蕭美琴28日澄清，她從未進去或要求使用會議室，她也都願意傾聽災民意見，沒有要求災民迴避或移地。

快訊／黃曙光堅辭國安會諮委　賴清德幾經慰留無效！請辭獲准

快訊／黃曙光堅辭國安會諮委　賴清德幾經慰留無效！請辭獲准

美前官員：台灣面對川普　要把握強化國防、對美投資的好牌

美前官員：台灣面對川普　要把握強化國防、對美投資的好牌

蕭美琴：丹娜絲風災條例適用此次洪災　農業部提3方案助農民

蕭美琴：丹娜絲風災條例適用此次洪災　農業部提3方案助農民

台海若衝突「美將介入？」　陸國防部

台海若衝突「美將介入？」　陸國防部

關鍵字：

蕭美琴社會韌性總統府副總統國防

讀者迴響

熱門新聞

救命化痰藥退出台灣　醫：健保奇蹟殺價到印尼廠都不做

公館圓環首上班日塞爆　羅斯福路往台北連機車都不會動

孫德榮收于朦朧魂魄

假清大文憑任科技副理　還成為台積電博士妻

離開災區！鏟子超人「身上1物能丟就丟」超重要

許光漢姊傳訊息只說「幫我買票」

台中、雲林、台南明停水「最長10小時」　範圍一次看

許純美腫一圈現身街頭！　百元拖鞋搭20萬香奈兒包…近況曝

她遭抓包「AI便當」送災區　挨批蹭熱度

快訊／全真瑜珈宣布破產　10月1日正式歇業

男臉書免費捐精　她生下兒子才知多人受害

午後變天！　今「雨最大」地區曝

新颱「麥德姆」最快後天生成　預估路徑曝

被酸救災擺拍！吊車大王怒飆3次超扯

台銀黃金存摺飆3791元天價　砸10萬投資不到1年賺逾4萬

更多

最夯影音

更多
鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」
花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面