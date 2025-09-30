蕭美琴演說談資安自爆：我手機裡很多裸照　不是我的！是我的貓

▲副總統蕭美琴30日出席台灣師範大學通識教育講座，以題為「在世界局勢中，看見青年主場」發表演說。（圖／總統府直播）



記者陶本和／台北報導

副總統蕭美琴30日出席台灣師範大學通識教育講座，以題為「在世界局勢中，看見青年主場」發表演說。她在演說中緊扣「社會韌性」議題，分享近年的世界變局，她說「世界上發生的事情，每一個危機都跟我們息息相關」，甚至在資訊安全的確保上，小到與每個人都有關係；她還開玩笑地說，「像我手機裡很多裸照」，但她也馬上強調，「不是我的，是我的貓」。

蕭美琴在約30分鐘的演說中，與在場學生分享兩大主題，前半部是「社會韌性」議題，後半部則是「青年照顧」。首先，在社會韌性議題中，她表示，總統賴清德上任後，非常在意全社會防衛韌性的議題，雖然做了民調發現，社會對於這個議題關注非常低，但面對社會未來的挑戰，還是要有基本的認識。

「現在世界非常不平靜，這幾年變化快速！」蕭美琴說，世界有許多複合性的挑戰存在，俄烏戰爭、中東衝突、能源、經濟制裁等，還有海底電纜破壞，海纜的問題不是只有在台灣會遇到，這在北歐的芬蘭、瑞典都面臨同樣的問題。

在全球貿易秩序重組方面，蕭美琴說，在冷戰之後，1990年代世界貿易認為「世界是平的」，不管台商、貿易商，哪裡成本低，就會到哪裡製造，台商的佈局也是在這個角度上進行，當時的美國也是如此；而台灣在2000年加入世界貿易組織，前總統蔡英文也參與了談判，當時就是希望減少關稅壁壘，讓資金跟貨物可以往來。

蕭美琴表示，近年來有很大的改變，美國總統川普認為這樣的秩序，大家都佔了美國的便宜，說全世界的貨都賣到美國去，造成美國傳統製造業衰退或工作外流，因此他上任後主張，開始用關稅的方式，希望促使各國將生產製造可以重新帶回美國。

蕭美琴指出，貿易秩序也不是只有美國，中國也是，有些國家會用貿易作為武器，好比禁止台灣的鳳梨，或是南韓要部署防空系統，讓中國不高興，就說不讓陸客去南韓。她說，本來世界的平的，一切可以貿易，現在面臨的新的狀況。

「世界上發生的事情，每一個危機都跟我們息息相關」。蕭美琴分享，前幾天她的一位同事在歐洲出差，因為駭客入侵機場，造成歐洲機場全面停擺。她說，可以想想看，本來飛機要飛某個城市，但駭客讓資訊亂掉，飛航安全管制也大亂，這對安全會帶來什麼樣的風險。

蕭美琴指出，前幾個月台灣的醫院也遭到駭客攻擊，系統也癱瘓，大家想一下，駭客可以進去竄改資料，搞不好不小心拿到的藥會吃錯，很多潛在的風險要思考。

蕭美琴更說，資訊安全這件事，是全社會韌性中很重要的一部分，小到個人的資安。她還開玩笑地說，大家手機留下的照片也要確保資安，「像是我手機裡很多裸照！不是我的，是我的貓！」

蕭美琴表示，前陣子也傳出，正在衝突的國家中，有駭客去把另一個國家的金融帳號凍結，讓大家一時領不到錢，上述這些都是我們正在面對的世界，離我們其實並不遙遠。

接著，蕭美琴提到「CRINK」集團，也就是中國、俄羅斯、伊朗與北韓。她說，不僅93閱兵，很多議題上也看到他們的合作，當全世界因為俄羅斯入侵烏克蘭，而開始制裁俄羅斯的時候，這幾個國家讓俄羅斯持續有能力延續戰爭。

蕭美琴表示，台灣在跟北約國家交流的時候，也發現他們國家面對的認知戰，很多樣態是台灣是一模一樣的，所以可以發現他們（指CRINK）彼此在學習。

在台灣的因應上，蕭美琴提到，很多國家都在增加國防預算，從台灣的角度，風險也不是不存在，所以要盡所能讓這樣的衝突避免在台灣發生，台灣現在的國防預算佔GDP約2.5上下，預計明年要增加到3.32%。

蕭美琴也說，其他國家也在準備，好比瑞典做了防災小冊，內容除了教國人如何在危機中保護自己，也特別提到，如果聽到瑞典投降的消息，一定是假消息，這一點台灣也有拿來學習。另外，挪威、愛沙尼亞都有民防小冊，不是只有面對戰爭風險，同時也面對風災、地震的不同挑戰。

對於台灣日前推出的災防手冊「小橘書」，蕭美琴說，台灣參考了其他國家，製作的這本小橘書，後來有英國的代表說，「這本小橘書，比小紅書更有用」。