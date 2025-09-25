綠營共諜案4人重判理由曝！危害國家外交安全　助長中共「三戰」

▲民進黨前資深黨工黃取榮（右）否認當共諜，聲稱以編造資料向對岸騙錢。（資料照／記者黃哲民攝）

記者黃哲民、劉人豪／台北報導

民進黨前資深黨工黃取榮涉受中共利誘擔任共諜20年，找好友邱世元做輿情報告交差領酬，又拉攏任職總統府與外交部的吳尚雨、何仁傑，提供時任副總統賴清德行程與外交工作等機敏情資。台北地院審結，認為涉我方外交資訊與首長行程等外交重要情報等相關內容，對我國艱難的外交處境雪上加霜，助長中共「三戰」之作為，今（25日）判黃取榮10年、併科罰金100萬，沒收497萬7500元；何仁傑8年2月；邱世元6年2月、併科罰金5萬元，沒收221萬6924元；吳尚雨4年。

台北地院指出，何仁傑於112年間利用確認外交部長行程、外交部業務人員向外交部長報告或私下查看資料之機會，將其所獲取之公務上秘密2份及機密1份接續交予黃取榮，黃取榮並混和公開資料和秘密及機密資料撰寫成分析報告，以加密軟體傳送予中共情工人員。

▲民進黨民主學院前副主任邱世元（前中）承認收錢提供情資給對岸。（資料照／記者黃哲民攝）

黃取榮指示邱世元接續向時任副總統辦公室諮議吳尚雨，刺探及收集總統出訪行程細節及副總統國內選舉行程4份資料。吳尚雨則基於與被告邱世元交情，將資料傳送交付給邱世元。黃取榮獲得中共情工人員交付工作所得共497萬7500元、被告邱世元獲得之工作所得共221萬6924元，兩人利用頻繁往返兩岸台商接續將上開工作所得，輾轉匯回台灣而領出。

台北地院審酌4人均長期從事黨職或公職，理應知悉效忠國家之重要性，其所刺探、收集、洩漏及交付之資料，涉及我方外交資訊與首長行程等外交重要情報等相關內容，對我國艱難的外交處境雪上加霜，助長中共「三戰」之作為，期間甚長，且所交付之資料涉及外交部會等高層之行程，危害國家外交安全，殊值非難。

又考量邱世元及吳尚雨均坦承全部犯行，黃取榮及何仁傑均自始否認之犯後態度，邱世元已繳交全部犯罪所得，兼衡其等犯罪動機、目的、手段、危害程度、均無前科之素行等情狀，分別量黃取榮10年、併科罰金100萬，沒收497萬7500元；何仁傑8年2月；邱世元6年2月、併科罰金5萬元，沒收221萬6924元；吳尚雨4年。