社會 社會焦點 保障人權

綠營共諜案4人重判理由曝！危害國家外交安全　助長中共「三戰」

▲▼民進黨4共諜起訴，民進黨資深黨工黃取榮。（圖／記者黃哲民攝）

▲民進黨前資深黨工黃取榮（右）否認當共諜，聲稱以編造資料向對岸騙錢。（資料照／記者黃哲民攝）

記者黃哲民、劉人豪／台北報導

民進黨前資深黨工黃取榮涉受中共利誘擔任共諜20年，找好友邱世元做輿情報告交差領酬，又拉攏任職總統府與外交部的吳尚雨、何仁傑，提供時任副總統賴清德行程與外交工作等機敏情資。台北地院審結，認為涉我方外交資訊與首長行程等外交重要情報等相關內容，對我國艱難的外交處境雪上加霜，助長中共「三戰」之作為，今（25日）判黃取榮10年、併科罰金100萬，沒收497萬7500元；何仁傑8年2月；邱世元6年2月、併科罰金5萬元，沒收221萬6924元；吳尚雨4年。

台北地院指出，何仁傑於112年間利用確認外交部長行程、外交部業務人員向外交部長報告或私下查看資料之機會，將其所獲取之公務上秘密2份及機密1份接續交予黃取榮，黃取榮並混和公開資料和秘密及機密資料撰寫成分析報告，以加密軟體傳送予中共情工人員。

▲▼民進黨4共諜起訴，民進黨民主學院前副主任邱世元。（圖／記者黃哲民攝）

▲民進黨民主學院前副主任邱世元（前中）承認收錢提供情資給對岸。（資料照／記者黃哲民攝）

黃取榮指示邱世元接續向時任副總統辦公室諮議吳尚雨，刺探及收集總統出訪行程細節及副總統國內選舉行程4份資料。吳尚雨則基於與被告邱世元交情，將資料傳送交付給邱世元。黃取榮獲得中共情工人員交付工作所得共497萬7500元、被告邱世元獲得之工作所得共221萬6924元，兩人利用頻繁往返兩岸台商接續將上開工作所得，輾轉匯回台灣而領出。

台北地院審酌4人均長期從事黨職或公職，理應知悉效忠國家之重要性，其所刺探、收集、洩漏及交付之資料，涉及我方外交資訊與首長行程等外交重要情報等相關內容，對我國艱難的外交處境雪上加霜，助長中共「三戰」之作為，期間甚長，且所交付之資料涉及外交部會等高層之行程，危害國家外交安全，殊值非難。

又考量邱世元及吳尚雨均坦承全部犯行，黃取榮及何仁傑均自始否認之犯後態度，邱世元已繳交全部犯罪所得，兼衡其等犯罪動機、目的、手段、危害程度、均無前科之素行等情狀，分別量黃取榮10年、併科罰金100萬，沒收497萬7500元；何仁傑8年2月；邱世元6年2月、併科罰金5萬元，沒收221萬6924元；吳尚雨4年。

更多新聞
爆破解決堰塞湖？　網友模擬畫面曝：43秒掃光光復鄉
堰塞湖最新空拍！　壩體被切削成V型
快訊／驚悚對撞！　台中女飛出傷重不治
LIVE／賴清德赴災區！　最新現場曝
家園變泥巴地苦笑　她無奈：喊撤離時水都來了
快訊／7、8月統一發票　千萬中獎號碼出爐
光復國中棒球場全毀　現場慘況曝
鳳林堤頂也溢流！　防汛道路流滿泥水
快訊／玖壹壹春風「爆熱戀郭書瑤」　黑底白字文首發聲

花蓮市公所馳援光復！水車、山貓全出動　滿載生活物資急奔災區

喪屍遭壓制畫面曝！騎車遇警秒迴轉落跑　卡車陣被搜出4種毒

台中隊35人+1醫2犬3無人機馳援光復　首日協助11人脫困

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

快訊／驚悚對撞！台中油罐車撞雙載機車　女乘客飛出傷重不治

遭郭哲敏小弟「超跑投資」騙5480萬　建商怒喊：法院勿淪洗錢工具

不爽被分手！26刀砍死彰化「芭樂公主」　軟爛男二審仍判無期

光復災後第3天！阿嬤家園變泥巴地苦笑　她無奈：喊撤時水都來了

花蓮鳳林「堤頂也溢流了」！河面土石淤積過大　防汛道路流滿泥水

返鄉重建光復！盧秀燕霸氣喊：台中補助最高1萬、交通費全出

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

8月示警堰塞湖！陳駿季稱無立即危險　黃國昌：幾條人命在你身上？

媽媽心碎求助　失蹤6歲女童找到了！被泥沙埋全身

屏東消防直奔花蓮光復災區！搶救32民眾脫困　救援畫面曝

寶寶站起不穩跌落床下　媽爆發神反應驚險救回！

馬太鞍溪堰塞湖再溢流！警消急喊：往上跑　避難畫面曝光

即／孫生侵犯4女遭起訴　「陷溺性癮」求重刑

快訊／18歲新兵「打靶重傷照」遭外流！中檢分案要查了

被泥沙埋全身！6歲女童奇蹟獲救

誤認男友「2次郎」　激戰一半驚見接棒哥

即／新北國二女學生5樓墜落　頭部撕裂傷送醫搶救

婦已脫困「再看一下老家」抱神明桌溺斃

國光號猛撞機車　2男大生深夜去撞球雙亡

孫生侵犯5女遭起訴　慣竊媽也慘了

獨孫打靶「半個臉不見」　阿嬤含淚曝心願

「弟弟不要怕！」消防深夜救出男童

「趕快跑！」警消廣播：你想死嗎

自強號400旅客拉行李逃難畫面曝　落石阻斷接駁等搶通

網傳「林保署9次示警」　花蓮縣府駁斥

6歲童「我在這」獲救　見媽媽才哭出來

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成嚴重災情，但24日卻流出民進黨立委王定宇在民進黨群組的對話紀錄，內容是建議行政院釋出具殺傷力消息，林淑芬則稱死亡人民分布圖很重要。對此，立法院民眾黨團主任陳智菡表示，行政院秘書長張惇涵回覆「跟世芳處理中」，內政部長此時不是忙著調度資源，竟是動用公務員查人民資料，用家屬傷痛發動攻擊？這些執政黨要員，心中眼中有人民嗎？

快訊／別再繳錢！3家職業工會欠保費　勞保局暫拒給付

堰塞湖溢流14死　科技專家點名3人「政治照妖鏡」

凱莉和好呱吉了

即／孫生侵犯4女遭起訴　「陷溺性癮」求重刑

吳謹言結婚剛滿1年「領證官宣文消失」老公16字回應

國光女神斷開4年婚淨身出戶「擺攤賣童裝」付撫養費

快訊／18歲新兵「打靶重傷照」遭外流！中檢分案要查了

釋昭慧點名李明璇：刑事嫌犯再添2例

最不尊重別人的三大星座！

全台唯一頭獎「大滿貫」彩券行　台彩董總嚇到直奔南投拜訪

被泥沙埋全身！6歲女童奇蹟獲救

小坪頂84億爛尾樓一拍流標　內行：打對折恐仍沒人要

堰塞湖溢流14死　他秀證據：花蓮縣府涉犯1罪

巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%

快訊／玖壹壹春風爆粗口開罵！反擊「熱戀郭書瑤」

