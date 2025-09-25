　
政治

賴清德赴晚宴未提花蓮災情？世總批造謠　黃揚明：造謠個屁歡迎來告

▲總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重傷亡，媒體人黃揚明今(25日)指出，23日當晚賴清德總統卻在台南出席台商晚宴，臉上笑容滿面，對花蓮災情隻字未提。世界台灣商會聯合總會則發布聲明稿稱，很遺憾黃姓媒體人胡亂造謠抹黑賴總統及世總團隊，希望無端造謠者應立即道歉，並刪除發文。對此，黃揚明回擊，賴總統出席晚宴是事實、賴總統晚宴致詞沒提花蓮是事實，「我造謠個屁！歡迎來告」！

黃揚明稍早在臉書指出，23日下午馬太鞍溪堰塞湖溢流，當地慘遭洪水肆虐，影片瞬間瘋傳全台，不過，就在花蓮苦難之際，賴清德總統當晚卻現身台南台商晚宴，臉上洋溢笑容，還開場談去年國宴趣事，對花蓮災情隻字未提。

世界台灣商會聯合總會發出聲明稿回應，很遺憾今日有黃姓媒體人在其臉書胡亂造謠抹黑賴總統及世總團隊，對此世總要表達深切的遺憾與譴責，希望無端造謠者應立即道歉，並刪除發文，不再傷害台灣社會的良善力量。

對此，黃揚明表示，聽說世界台商總會發了個聲明說他造謠，但有影片耶，賴總統出席晚宴「事實」、賴總統晚宴致詞沒提花蓮「事實」、賴總統晚宴致詞說這場晚宴堪比國宴「事實」，到底造謠了什麼？

黃揚明指出，世總聲明裡面提及「晚宴前18:30有安排一場先與世總幹部及六大洲總會長之座談，賴總統應於晚上18:25抵達，結果賴總統18:40才進入會場，馬上就跟大家致歉表示因為與卓院長討論花蓮災情搶救事情耽誤，並再次感謝台商朋友心繫台灣，每每有任何天災總是第一時間慷慨解囊，尤其是之前台南和花蓮地震、及最近南部風災，都看到台商朋友的愛心！更感謝大家對台灣的國際支持與國家安全的重視」。

黃揚明指出，聲明還提及「座談半小時後，吳光宜總會長及台南市長黃偉哲陪同賴總統進入晚宴會場，賴總統除先感謝台商先進愛心捐款，又再度提到颱風災情，之後才細數台灣近年來在經濟發展的情況及國際情勢變化的挑戰」。

黃揚明強調，這場閉門座談活動沒有公開，不要說新聞媒體沒有報導，連總統府新聞稿都沒提到，「我造謠個屁！歡迎來告」！

▼媒體人黃揚明。（圖／《豈有此呂》）

▲▼ 政治評論員黃揚明。（圖／《豈有此呂》）

09/24 全台詐欺最新數據

更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

77萬YTR沒出戰《中文怪物》　她親揭原因：不符條件

夏和熙揪30藝人「整車物資直送花蓮」

夏和熙揪30藝人「整車物資直送花蓮」

強烈颱風「樺加沙」外圍環流帶來豪雨，造成花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，洪水沖垮橋梁並灌入光復鄉，災情慘重，截至25日已釀成15人死亡、31人失聯。演藝圈也迅速展現愛心行動，夏和熙親自號召30幾位好友們捐贈物資，並親自安排車輛可直送到花蓮。

光復災後Day3！阿嬤家園變泥巴地苦笑　

光復災後Day3！阿嬤家園變泥巴地苦笑　

林保署：爆破壩體恐釀更大災害　堰塞湖後續處理方式曝

林保署：爆破壩體恐釀更大災害　堰塞湖後續處理方式曝

光復鄉「污泥垃圾總量破1萬噸」　彭啓明：希望2周內清除完畢

光復鄉「污泥垃圾總量破1萬噸」　彭啓明：希望2周內清除完畢

返鄉重建光復！盧秀燕霸氣喊：台中補助最高1萬

返鄉重建光復！盧秀燕霸氣喊：台中補助最高1萬

世界台灣商會聯合總會黃揚明賴清德民進黨花蓮

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！
「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

