賴清德赴晚宴未提花蓮災情？世總批造謠　黃揚明：造謠個屁歡迎來告

▲總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重傷亡，媒體人黃揚明今(25日)指出，23日當晚賴清德總統卻在台南出席台商晚宴，臉上笑容滿面，對花蓮災情隻字未提。世界台灣商會聯合總會則發布聲明稿稱，很遺憾黃姓媒體人胡亂造謠抹黑賴總統及世總團隊，希望無端造謠者應立即道歉，並刪除發文。對此，黃揚明回擊，賴總統出席晚宴是事實、賴總統晚宴致詞沒提花蓮是事實，「我造謠個屁！歡迎來告」！

黃揚明稍早在臉書指出，23日下午馬太鞍溪堰塞湖溢流，當地慘遭洪水肆虐，影片瞬間瘋傳全台，不過，就在花蓮苦難之際，賴清德總統當晚卻現身台南台商晚宴，臉上洋溢笑容，還開場談去年國宴趣事，對花蓮災情隻字未提。

世界台灣商會聯合總會發出聲明稿回應，很遺憾今日有黃姓媒體人在其臉書胡亂造謠抹黑賴總統及世總團隊，對此世總要表達深切的遺憾與譴責，希望無端造謠者應立即道歉，並刪除發文，不再傷害台灣社會的良善力量。

對此，黃揚明表示，聽說世界台商總會發了個聲明說他造謠，但有影片耶，賴總統出席晚宴「事實」、賴總統晚宴致詞沒提花蓮「事實」、賴總統晚宴致詞說這場晚宴堪比國宴「事實」，到底造謠了什麼？

黃揚明指出，世總聲明裡面提及「晚宴前18:30有安排一場先與世總幹部及六大洲總會長之座談，賴總統應於晚上18:25抵達，結果賴總統18:40才進入會場，馬上就跟大家致歉表示因為與卓院長討論花蓮災情搶救事情耽誤，並再次感謝台商朋友心繫台灣，每每有任何天災總是第一時間慷慨解囊，尤其是之前台南和花蓮地震、及最近南部風災，都看到台商朋友的愛心！更感謝大家對台灣的國際支持與國家安全的重視」。

黃揚明指出，聲明還提及「座談半小時後，吳光宜總會長及台南市長黃偉哲陪同賴總統進入晚宴會場，賴總統除先感謝台商先進愛心捐款，又再度提到颱風災情，之後才細數台灣近年來在經濟發展的情況及國際情勢變化的挑戰」。

黃揚明強調，這場閉門座談活動沒有公開，不要說新聞媒體沒有報導，連總統府新聞稿都沒提到，「我造謠個屁！歡迎來告」！

▼媒體人黃揚明。（圖／《豈有此呂》）