新疆自治區成立70周年　王滬寧：鑄牢中華民族共同體意識主線

▲習近平出席新疆維吾爾自治區成立70周年慶祝大會。（圖／翻攝央視）

記者陳冠宇／綜合報導

「新疆維吾爾自治區成立70周年慶祝大會」今（25）日上午在烏魯木齊舉行，大陸全國政協主席王滬寧發表講話稱，要完整準確全面貫徹「新時代黨的治疆方略」，堅持和完善民族區域自治制度，牢牢把握鑄牢中華民族共同體意識主線。

慶祝大會在新疆人民會堂舉行，大陸國家主席習近平出席。據新華社，會堂後方懸掛著標語：「更加緊密團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，為建設團結和諧、繁榮富裕、文明進步、安居樂業、生態良好的社會主義現代化新疆而不懈奮鬥！」

作為中共中央代表團團長，王滬寧出席大會並講話。他稱，「新疆維吾爾自治區70年來取得的輝煌成就，充分彰顯了黨的領導和社會主義制度的顯著優勢，充分展現了中國特色解決民族問題正確道路的強大生命力，充分證明了新時代黨的治疆方略是完全正確的」。

▼會堂後方懸掛著標語。（圖／翻攝央視）

展望未來，王滬寧說，要完整準確全面貫徹新時代黨的治疆方略，堅持和完善民族區域自治制度，緊緊扭住新疆工作總目標，牢牢把握鑄牢中華民族共同體意識主線。

王滬寧強調，要「始終堅持依法治疆、團結穩疆、文化潤疆、富民興疆、長期建疆，為建設團結和諧、繁榮富裕、文明進步、安居樂業、生態良好的社會主義現代化新疆而不懈奮鬥」。

前一天（24日），習近平在烏魯木齊聽取新疆維吾爾自治區黨委和政府工作匯報時發表講話稱，要全力維護新疆社會大局穩定；堅持抓基層、強基礎、固根本，築牢反恐維穩的人民防線。

習近平表示，要鑄牢中華民族共同體意識、推進中華民族共同體建設，推進宗教中國化，加強文化潤疆、注重以文化人，引導各族幹部群眾樹立正確的國家觀、歷史觀、民族觀、文化觀、宗教觀。