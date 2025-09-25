　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

新疆自治區成立70周年　王滬寧：鑄牢中華民族共同體意識主線

▲▼新疆維吾爾自治區成立70周年慶祝大會，習近平出席。（圖／翻攝央視）

▲習近平出席新疆維吾爾自治區成立70周年慶祝大會。（圖／翻攝央視）

記者陳冠宇／綜合報導

「新疆維吾爾自治區成立70周年慶祝大會」今（25）日上午在烏魯木齊舉行，大陸全國政協主席王滬寧發表講話稱，要完整準確全面貫徹「新時代黨的治疆方略」，堅持和完善民族區域自治制度，牢牢把握鑄牢中華民族共同體意識主線。

慶祝大會在新疆人民會堂舉行，大陸國家主席習近平出席。據新華社，會堂後方懸掛著標語：「更加緊密團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，為建設團結和諧、繁榮富裕、文明進步、安居樂業、生態良好的社會主義現代化新疆而不懈奮鬥！」

作為中共中央代表團團長，王滬寧出席大會並講話。他稱，「新疆維吾爾自治區70年來取得的輝煌成就，充分彰顯了黨的領導和社會主義制度的顯著優勢，充分展現了中國特色解決民族問題正確道路的強大生命力，充分證明了新時代黨的治疆方略是完全正確的」。

▼會堂後方懸掛著標語。（圖／翻攝央視）

▲▼新疆維吾爾自治區成立70周年慶祝大會，習近平出席。（圖／翻攝央視）

展望未來，王滬寧說，要完整準確全面貫徹新時代黨的治疆方略，堅持和完善民族區域自治制度，緊緊扭住新疆工作總目標，牢牢把握鑄牢中華民族共同體意識主線。

王滬寧強調，要「始終堅持依法治疆、團結穩疆、文化潤疆、富民興疆、長期建疆，為建設團結和諧、繁榮富裕、文明進步、安居樂業、生態良好的社會主義現代化新疆而不懈奮鬥」。

前一天（24日），習近平在烏魯木齊聽取新疆維吾爾自治區黨委和政府工作匯報時發表講話稱，要全力維護新疆社會大局穩定；堅持抓基層、強基礎、固根本，築牢反恐維穩的人民防線。

習近平表示，要鑄牢中華民族共同體意識、推進中華民族共同體建設，推進宗教中國化，加強文化潤疆、注重以文化人，引導各族幹部群眾樹立正確的國家觀、歷史觀、民族觀、文化觀、宗教觀。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 2 4829 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
77萬YTR沒出戰《中文怪物》　她親揭原因：不符條件

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

一貫道9人仍遭中共拘留　陸委會：避免相關活動

陸委會：國台辦才不務正業　每天喊打喊殺指責台灣當局

福建擬立法「兩岸標準共通」　推動台閩先進標準彼此採用

《甄嬛》四郎出攤啦！臭豆腐老闆撞臉陳建斌　客笑：陛下流落民間

雙城論壇延期　梁文傑：北市府沒怪陸委會「旁邊的人一直喊燙」

放棄WTO特殊待遇　陸：永遠和開發中國家站在一起

陸商務部再祭出口美軍工企業料件制裁　皆涉入台美軍事合作

林佳龍訪美！　陸外交部怒嗆：「削尖腦袋到處鑽營」

台成立全球首個安倍研究所　陸國防部：賴清德之流媚日令人不齒

台海若衝突「美將介入？」　陸國防部：台灣問題不容任何外部干涉

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

好消息！光復鄉堰塞湖溢流第3天　高雄特搜隊泥濘中救出受困夫妻

報酬率27.12%！定期定額ETF存股3年成績單，高股息表現失色／不管啦！給我錢EP155完整版

花蓮鳳林「堤頂也溢流了」！河面土石淤積過大　防汛道路流滿泥水

北院再開庭！應曉薇「嘴對嘴親吻」愛女　柯文哲與小草握手

一貫道9人仍遭中共拘留　陸委會：避免相關活動

陸委會：國台辦才不務正業　每天喊打喊殺指責台灣當局

福建擬立法「兩岸標準共通」　推動台閩先進標準彼此採用

《甄嬛》四郎出攤啦！臭豆腐老闆撞臉陳建斌　客笑：陛下流落民間

雙城論壇延期　梁文傑：北市府沒怪陸委會「旁邊的人一直喊燙」

放棄WTO特殊待遇　陸：永遠和開發中國家站在一起

陸商務部再祭出口美軍工企業料件制裁　皆涉入台美軍事合作

林佳龍訪美！　陸外交部怒嗆：「削尖腦袋到處鑽營」

台成立全球首個安倍研究所　陸國防部：賴清德之流媚日令人不齒

台海若衝突「美將介入？」　陸國防部：台灣問題不容任何外部干涉

機械科幻風RougeLite《Morbid Metal》東京電玩展試玩心得

快訊／寶島光學爆掏空！加盟店千萬營收被侵吞　總經理送北檢複訊

台大醫療團攜手雲林消防局遠赴索馬利蘭　副院長江文莒手記「319救命專線」荒野勳章

閱之海筆記／關東軍大進擊：前進滿蒙！

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

大陸熱門新聞

「中國第一爛尾樓」華麗轉身 全新酒店開業...房價最高9899元一晚

陸國台辦：中國對台灣海峽享有主權、主權權利和管轄權

嚇爛！「超巨大黃金蟒蛇」從水面探頭而出　大票遊客一看心頭涼掉

一貫道9人仍遭中共拘留　陸委會：避免相關活動

景德鎮「雞排哥」擺攤三大原則爆紅 開店得出動城管維持排隊秩序

《甄嬛傳》四郎流落民間「賣臭豆腐」

陸爭議補教網紅多平台遭封 曾高呼「祖國統一」捐1億

陸委會：國台辦才不務正業　每天喊打喊殺

福建擬立法「兩岸標準共通」　推動台閩先進標準彼此採用

三隻羊官方親回「小楊哥」回歸進度

林佳龍訪美！　陸外交部怒嗆：「削尖腦袋到處鑽營」

台海若衝突「美將介入？」　陸國防部

iPhone相機島+螢幕=小米17系列？　陸網諷：抄作業很在行

雙城論壇延期　梁文傑：北市府沒怪陸委會

更多熱門

相關新聞

習近平：太陽能、風力發電裝機量要提升6倍

習近平：太陽能、風力發電裝機量要提升6倍

中國大陸國家主席習近平24日透過視訊在聯合國氣候變化峰會致辭，他表示，到2035年，中國全經濟範圍溫室氣體淨排放量比峰值下降7%至10%，風電和太陽能發電總裝機容量達到2020年的6倍以上、力爭達到36億千瓦。

赴新疆出席自治區70周年慶典　習近平：治疆方略科學有效

赴新疆出席自治區70周年慶典　習近平：治疆方略科學有效

鄭麗文表態：願為台灣安全和習近平對話　不支持國防預算超過GDP3%

鄭麗文表態：願為台灣安全和習近平對話　不支持國防預算超過GDP3%

拒見王滬寧致雙城論壇緩辦？　蔣萬安怒了

拒見王滬寧致雙城論壇緩辦？　蔣萬安怒了

美國議員「破冰訪華」　戰略溝通還是戰術讓步？

美國議員「破冰訪華」　戰略溝通還是戰術讓步？

關鍵字：

新疆習近平王滬寧

讀者迴響

熱門新聞

虎媽把女兒鎖房內5天　爸破門驚見屍體

劉世芳會議稱淹家門口就算了　內政部澄清

即／孫生侵犯4女遭起訴　「陷溺性癮」求重刑

撤離人數600突變8000　花蓮縣府員工看輿論：心冷

77萬美國YTR沒出戰《中文怪物》親揭原因：不符條件

中央9次示警花蓮撤離？　粉專揭實情：潰堤前30小時說要撤8000人

肯德基官網驚見0元炸雞桶！業者：非官方活動

衝突畫面曝！台中男KTV口角開槍釀1死

Coldplay演唱會爆「綠帽夫同場約會新歡」

綠營對話外流 　Cheap：她人設炸成碎片

最不尊重別人的三大星座！

賴清德打電話找人　徐榛蔚回話曝光

阿部瑪利亞無預警退賽《中文怪物》！

快訊／別再繳錢！3家職業工會欠保費　勞保局暫拒給付

快訊／全家開出8組發票大獎！幸運門市一次看

更多

最夯影音

更多
57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！
「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面