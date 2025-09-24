　
大陸 大陸焦點 特派現場

赴新疆出席自治區70周年慶典　習近平：治疆方略科學有效

▲▼習近平23日下午乘專機抵達烏魯木齊。（圖／翻攝新華社）

▲習近平23日下午乘專機抵達烏魯木齊。（圖／翻攝新華社）

記者陳冠宇／綜合報導

今年是大陸「新疆維吾爾自治區」成立70周年，大陸國家主席習近平昨（23）日抵達新疆，預計明日上午於慶祝大會上發表講話，外界或可藉此觀察中共當前治理新疆思維。習近平今日於參觀展覽時稱，中共確立的民族區域自治制度「完全正確」、治疆方略「科學有效」，必須長期堅持。

習近平23日下午乘專機抵達烏魯木齊。新華社當日傍晚報導稱，習近平作為中共中央總書記、大陸國家主席、中共中央軍委主席率中央代表團到新疆出席新疆維吾爾自治區成立慶祝活動，「在黨和國家歷史上是第一次，充分體現了黨中央對新疆工作的高度重視、對新疆各族幹部群眾的親切關懷」。

習近平今（24）日上午參觀「新疆維吾爾自治區成立70周年主題成就展」。他強調，「實踐證明，我們黨（指中共）確立的民族區域自治制度是完全正確的，新時代黨的治疆方略是科學有效的，必須長期堅持，不斷結合新的實際抓好貫徹落實」。

正式的慶祝大會將於25日上午在烏魯木齊市舉行，預計習近平將發表講話。

▲▼習近平23日下午在烏魯木齊接見新疆各族各界代表。（圖／翻攝新華社）

▲習近平23日下午在烏魯木齊接見新疆各族各界代表。（圖／翻攝新華社）

《星島日報》指出，2009年7月5日，新疆首府烏魯木齊發生維吾爾人最大規模示威，並演變為流血事件，造成至少197人死亡。三年之後，習近平在中共十八大執政，明確「堅持把社會穩定和長治久安作為新疆工作總目標」、「堅持以凝聚人心為根本」、「堅持鑄牢中華民族共同體意識」等。

習近平執政以來，曾於2014年、2022年先後兩次視察新疆，2023年8月結束外訪返國，又在烏魯木齊專門聽取新疆高層工作匯報。此外，今年8月的西藏自治區成立60周年大會，也是由習近平親率中共中央代表團參加。

▼習近平24日上午參觀新疆維吾爾自治區成立70周年主題成就展。（圖／翻攝新華社）

▲▼習近平24日上午參觀新疆維吾爾自治區成立70周年主題成就展。（圖／翻攝新華社）

