大陸 大陸焦點 特派現場

習近平：中國太陽能、風力發電　裝機量要提升6倍以上

▲▼新疆哈密太陽能電廠,太陽能板,光伏。（圖／CFP）

▲新疆哈密的太陽能、風力發電廠。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國家主席習近平24日透過視訊在聯合國氣候變化峰會致辭，他表示，到2035年，中國全經濟範圍溫室氣體淨排放量比峰值下降7%至10%，風電和太陽能發電總裝機容量達到2020年的6倍以上、力爭達到36億千瓦。

根據新華社報導，習近平提到，今年是《巴黎協定》達成10週年，也是提交新一輪國家自主貢獻的重要節點，全球氣候治理進入關鍵階段。一要堅定信心，「綠色低碳轉型是時代潮流。」儘管個別國家逆流而動，但國際社會應當把握正確方向，堅持信心不動搖、行動不停止、力度不減弱，推動制定和實施國家自主貢獻，為全球氣候治理合作注入更多正能量。

▼習近平透過視訊致詞。（圖／新華社）

▲▼中國大陸國家主席習近平。（圖／翻攝新華社）

習近平指出，二要擔當盡責堅持公平公正，充分尊重發展中國家的發展權，通過全球綠色轉型縮小而不是擴大南北差距。各國應當堅持共同但有區別的責任原則，發達國家應當落實率先減排義務，給發展中國家提供更多資金和技術支持。

習近平說，三要深化合作。加強綠色技術和產業國際協作，努力彌補綠色產能缺口，確保優質綠色產品在全球自由流通，讓綠色發展真正惠及世界每個地方。

習近平也宣布，到2035年，中國全經濟範圍溫室氣體淨排放量比峰值下降7%至10%，力爭做得更好。非化石能源消費佔能源消費總量的比重達到30%以上，風電和太陽能發電總裝機容量達到2020年的6倍以上、力爭達到36億千瓦，森林蓄積量達到240億立方米以上，新能源汽車成為新銷售車輛的主流，全國碳排放權交易市場覆蓋主要高排放行業，氣候適應型社會基本建成。

習近平強調，這是中國對照《巴黎協定》要求、體現最大努力制定的目標。完成這一目標，需要中國自身付出艱苦努力，也需要有利和開放的國際環境，「中國有決心、有信心兌現承諾。各方應積極行動起來，推動實現人與自然和諧共生的美好願景，守護好我們共同的地球家園。」

習近平風電太陽能再生能源

