歐盟將撥款援助巴勒斯坦重建　以色列：剿滅哈瑪斯才結束戰爭

記者張靖榕／綜合報導

歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）22日在聯合國大會期間表示，歐盟將設立一個「援助巴勒斯坦捐助方集團」，以協助加薩地區的戰後重建。以色列則批整場會議就是「政治表演」，以色列將堅持到所有人質被釋放，並且剿滅哈瑪斯為止，才會結束戰爭。

根據路透社報導，馮德萊恩指出，「我們將設立一個巴勒斯坦捐助方集團（Palestine donor group），因為一個未來的巴勒斯坦國家必須在經濟上也是可行的。這項工作需要鄰近阿拉伯國家的支持。我們歐洲人將建立一個專門機制，協助加薩的重建，並與其他捐助國的行動保持協調。」

根據聯合國與世界銀行於2024年1月底共同發表的報告，迄今加薩地區的基礎設施損失已高達185億美元（約新台幣5593億元），受災範圍涵蓋住宅、商業與工業設施，以及教育、醫療與能源等基本服務。此外，聯合國人道事務協調廳在今年1月的更新報告指出，加薩目前僅剩不到戰前4分之1的水資源可供應，至今已有至少68%的道路基礎設施受損。

儘管各方呼籲展開戰後重建與和平談判，以色列駐聯合國大使達農（Danny Danon）卻在「兩國方案」會議召開前批評這場會議只是「政治表演」。他強調，以色列仍堅持其軍事目標，直到所有人質被釋放，而且哈瑪斯（Hamas）被完全消滅為止。

達農對媒體表示，「幾分鐘後，馬克宏總統與其他領袖將登場進行所謂的會議，這是一場戲劇性的演出，因為我們都知道，這場會議與現實脫節。」他補充道：「在馬克宏與夥伴慶祝的同時，仍有48名人質被囚禁在加薩。我們知道，這場會議的誕生源於某些內部政治利益，而不是外交手段。」