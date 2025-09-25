林業保育署公開「漂流木撿拾攻略」　這1種不能撿

▲林業及自然保育署發文提醒，現在先別急著撿拾漂流木。（圖／翻攝自Facebook／林業及自然保育署，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

強颱樺加沙雖解除陸上警報，但外圍環流持續影響台灣。林業及自然保育署透過臉書提醒，如果想要撿拾漂流木，務必再等等，除了要等天氣穩定下來，也要等地方政府公告「開放撿拾」，另外，如果要撿拾的話，有1種狀況的漂流木不能撿拾。

林業及自然保育署透過臉書粉專發文表示，「別急著撿漂流木，安全最重要！」受到外圍環流影響，雨勢還不會馬上停歇，所以大家務必要將自身安全放在第一位，「想要撿拾漂流木的朋友們先等等」。

不過，林業及自然保育署還是先整理出漂流木撿拾攻略，「等天候穩定下來，並確認地方政府公告開放撿拾再出發，會更安心」。

►開放期間｜從公告日起，到下次陸上颱風警報發布為止



►開放範圍｜在公告開放區域內撿拾



►撿拾辨識｜政府有註記或烙印的漂流木不能撿拾外，其他都可以



►撿拾方式｜可現場裁切及使用小型車輛搬運



►商用登記｜有販售需求，記得到至各地區林產物檢查站登記搬運，以便日後申請台灣林產品生產追溯條碼

粉專也提醒，在開放期間，若有豪雨特報且有人身安全疑慮時，地方政府可以緊急終止自由撿拾，另外，野溪和河川均禁止機具搬運。