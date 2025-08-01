台東富岡港遭漂流木堵塞　縣府緊急啟動清除作業恢復航道安全

▲台東富岡港遭漂流木堵塞。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

受旺盛西南氣流影響，近日台東地區連續降下豪雨，導致河川溪水暴漲，山區大量樹木遭沖刷入海，形成大面積漂流木團塊，部分更被海流帶入富岡漁港內。由於港區大量漂流木堆積，不僅影響漁船及交通船進出，甚至連海巡艦艇亦受困無法移動，嚴重妨礙港口作業與航行安全。

台東縣長饒慶鈴表示，農業處已委由廠商加派機具及人力，希望在2天內清出航道，讓船隻能安全正常進出，一週內完成相關作業。農業處漁業科長陳登裕表示，將以最短時間優先清出航道、恢復船隻安全通行，後續再逐步完成全面清除，確保港區作業正常運行。

陳科長也提醒，因海象仍不穩定，未來數日恐仍有漂流木持續漂入港區及外海，請出海作業的漁民提高警覺，注意海面狀況，避免船體碰損，確保航行安全。

目前台東沿岸仍可見散落漂流木，縣府特別呼籲民眾切勿擅自撿拾。根據規定，林業主管機關尚未公告開放撿拾漂流木作業，民眾若未經許可擅自撿拾，恐涉違法，請務必配合。

台東縣政府強調，將持續掌握天氣變化與港區海象狀況，並與各相關單位密切合作，積極進行清除與應變作業，盡全力降低漂流木對港口安全、交通船作業及漁民生計之影響，確保港區運作順暢與沿海環境整潔。