地方 地方焦點

楊柳颱風即將登陸　林業保育署南投分署提醒：勿擅自撿拾漂流木

▲楊柳颱風陸警發布，原漂流木自由撿拾公告即行失效。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

中央氣象署12日下午已發布颱風陸上警報、楊柳颱風稍後也即將登陸，林業保育署南投分署表示，南投、彰化、雲林3縣政府先前公告之漂流木「自由撿拾」公告已失效，為確保人身安全與避免違反相關規定，籲請在地民眾暫勿擅自撿拾漂流木。

林業保育署已於今年7月29日修正《處理天然災害漂流木應注意事項》，加速災後清理並兼顧民眾參與權益，並呼籲遵守五大原則：1. 公告期間限定，逾期即止，民眾僅能於各縣市政府公告之「自由撿拾」期間內，於指定區域進行撿拾，若中央氣象署再發布新的陸上颱風警報，公告即失效，公告開放撿拾時間將由各縣政府另行訂定。

2. 不得撿拾標有註記或烙印之漂流木，僅限經打撈清理機關認定不具標售價值且無國有、公有、私有註記或烙印之漂流木可自由撿拾，若發現漂流木有國、公、私有註記或烙印，一律不得撿拾；3. 禁止進入國有林區溪流取材，國有林區溪流或河川之漂流木（含竹材）依《森林法》屬國家財產，未開放自由撿拾，請勿擅取以免觸法；4. 為利搬運，允許裁切，撿拾時漂流木不限尺寸及重量，亦可使用手鋸或鏈鋸等手持工具於現場裁切漂流木以便搬運，惟禁止機具直接進入河川或野溪操作；5. 允許使用小型車輛載運，但須依法通行，經地方公告允許，民眾可使用小型自用車輛沿水防道路、便橋、越堤道路等特定路線載運漂流木，但須依水利相關規範辦理。

林業署南投分署表示，已在今年5月汛期前完成轄區內相關災前整備及演練，轄區涵蓋南投、彰化、雲林及部分台中等地區，為有效處理漂流木，南投分署主動與南投縣政府、彰化縣政府、雲林縣政府、經濟部水利署河川分署、臺電公司等相關單位協調，依據各機關職掌明確分工，包含漂流木清理、暫置空間規劃及後續處理相關工作；有關漂流木相關資訊，可至林業及自然保育署漂流木專區或南投分署網站查詢。

更多新聞
ET快訊
35歲男天天吃排骨便當罹大腸癌！　醫曝外食族致命習慣

中颱楊柳登陸　黃偉哲下令全面戒備、559人預防性撤離

楊柳颱風即將登陸　林業保育署南投分署提醒：勿擅自撿拾漂流木

楊柳颱風逼近！　枋寮警協助春日、佳冬居民撤離

嘉義縣防汛工程提升 　六腳、東石聚落抽水站改善計畫

民雄警暑期青春專案　社區治安會議宣導道安防詐及反毒

楊柳颱風逼近　南市府全方位整備防災、441人預防性撤離

AI變臉詐騙橫行　恆春警籲防詐「3步驟」守荷包保隱私

屏東女郵局提款突身體不適　東港警、救護員聯手救人

潮州警友辦事處颱風前夕送暖　慰勞第一線執勤員警

布袋警社區座談會　加強治安與防詐宣導

楊柳颱風直撲台東！吹翻果菜批發市場鐵棚　加油站屋頂倒塌

楊柳颱風來襲，首當其衝的台東地區已在清晨迎來強風豪雨。台東縣台東市更生路的加油站屋頂倒塌，一旁的果菜批發市場的鐵皮也被強風吹歪。

氣象署估楊柳中心13:00登陸　2地防最強風雨

楊柳颱風來襲！北市老泉里大樹倒了

楊柳颱風逼近南市府全方位整備防災、441人預防性撤離

