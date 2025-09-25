　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

堰塞湖溢流花蓮災情慘重　顧立雄允國軍進民宅協助清運

▲▼受強颱「樺加沙」外圍環流影響，花蓮連日來累積可觀雨量，導致馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪峰沖毀馬太鞍溪橋，大水漫入光復鄉市區導致嚴重災情，市區一片泥濘，國軍迅速動員全力支援救災。（圖／記者李毓康攝）

▲馬太鞍溪堰塞湖溢流，大水漫入光復鄉市區導致嚴重災情，市區一片泥濘，國軍迅速動員全力支援救災。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，讓光復鄉滿目瘡痍。由於總統賴清德7月丹娜絲颱風侵襲時，前往嘉義勘災，曾提到依規定國軍不入民宅救災，此說法引發外界議論。立委傅崐萁今（25日）透露，昨晚跟國防部長顧立雄通話後，顧表示在屋主同意與政府人員陪同下，士兵可以進入協助清運與搬運物品。傅崐萁為此感謝國軍弟兄，盼儘速讓民眾回歸正常生活。

傅崐萁表示，警消特搜、自來水、台電、及各縣市前來協助救災的好伙伴，謝謝國防部長顧立雄全力支援救災，國軍秉持「人飢己飢、苦民所苦」的精神，以最短時間投入救災，協助清運淤泥、搬運傢俱、重整家園。

傅崐萁提到，災區滿目瘡痍，1樓所有傢俱、電器、汽機車等無一倖免，泥沙淤積甚至高達1公尺。昨晚與顧立雄通話後，決定在有政府人員及屋主於現場的前提下，國軍士兵就可以進入屋內救災，幫忙老弱婦孺們搬運大型器具，整理家園協助受災民眾早日恢復正常生活。

傅崐萁說，堰塞湖潰堤後，大量土石沖垮管線，光復鄉四千多戶無水可用。感謝台灣自來水公司李董事長及全體人員夜以繼日，一天之內就恢復正常供水，包括水池清洗、水質監測，確保災區環境衛生及人員安全。也謝謝台電同仁日夜為災區恢復供電所做的努力。

「感謝所有救災團隊」，傅崐萁表示，突如其來的天災，救人救災分秒必爭，花蓮縣政府每個人都在第一線救急救苦，而各縣市特搜團隊及協助的團隊也在全力支援，收容所的災民也接受到來自各地志工的關心，花蓮鄉親竭誠感謝，銘記在心。

▲▼受強颱「樺加沙」外圍環流影響，花蓮連日來累積可觀雨量，導致馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪峰沖毀馬太鞍溪橋，大水漫入光復鄉市區導致嚴重災情，市區一片泥濘，國軍迅速動員全力支援救災。（圖／記者李毓康攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 2 4829 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
爆破解決堰塞湖？　網友模擬畫面曝：43秒掃光光復鄉
堰塞湖最新空拍！　壩體被切削成V型
快訊／驚悚對撞！　台中女飛出傷重不治
LIVE／賴清德赴災區！　最新現場曝
家園變泥巴地苦笑　她無奈：喊撤離時水都來了
快訊／7、8月統一發票　千萬中獎號碼出爐
光復國中棒球場全毀　現場慘況曝
鳳林堤頂也溢流！　防汛道路流滿泥水
快訊／玖壹壹春風「爆熱戀郭書瑤」　黑底白字文首發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

備戰國民黨2026議員初選！　李明璇、陳冠安開啟拜票掃街

LIVE／部分供水恢復　賴清德下午花蓮勘災　

賴清德赴晚宴未提花蓮災情？世總批造謠　黃揚明：造謠個屁歡迎來告

林保署：爆破壩體恐釀更大災害　堰塞湖後續處理方式曝

拆公館圓環進度超前！　北市府：9/29上午6時啟用正交路口

再派重機具、43名救災員進駐光復鄉　蔣萬安：全力配合花蓮縣府

堰塞湖溢流15死！石破茂、日議員慰問　外交部：由衷感謝溫暖關懷

快訊／名嘴稱賴清德出席台商晚宴未談花蓮風災　商會發聲明打臉

堰塞湖溢流死傷嚴重　卓榮泰：死者多發生在一樓必須查清原因

堰塞湖3處理方式　農業部：爆破、虹吸、壩頂降挖都不可行

LUX改造媽媽大挑戰

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

8月示警堰塞湖！陳駿季稱無立即危險　黃國昌：幾條人命在你身上？

媽媽心碎求助　失蹤6歲女童找到了！被泥沙埋全身

屏東消防直奔花蓮光復災區！搶救32民眾脫困　救援畫面曝

寶寶站起不穩跌落床下　媽爆發神反應驚險救回！

馬太鞍溪堰塞湖再溢流！警消急喊：往上跑　避難畫面曝光

備戰國民黨2026議員初選！　李明璇、陳冠安開啟拜票掃街

LIVE／部分供水恢復　賴清德下午花蓮勘災　

賴清德赴晚宴未提花蓮災情？世總批造謠　黃揚明：造謠個屁歡迎來告

林保署：爆破壩體恐釀更大災害　堰塞湖後續處理方式曝

拆公館圓環進度超前！　北市府：9/29上午6時啟用正交路口

再派重機具、43名救災員進駐光復鄉　蔣萬安：全力配合花蓮縣府

堰塞湖溢流15死！石破茂、日議員慰問　外交部：由衷感謝溫暖關懷

快訊／名嘴稱賴清德出席台商晚宴未談花蓮風災　商會發聲明打臉

堰塞湖溢流死傷嚴重　卓榮泰：死者多發生在一樓必須查清原因

堰塞湖3處理方式　農業部：爆破、虹吸、壩頂降挖都不可行

羅智強台南支持大會開跑　藍營議員、黨員400人齊聚力挺

戶外廣告「買地送老婆」掀熱議　房仲解釋：誤會一場

花蓮市公所馳援光復！水車、山貓全出動　滿載生活物資急奔災區

備戰國民黨2026議員初選！　李明璇、陳冠安開啟拜票掃街

LIVE／部分供水恢復　賴清德下午花蓮勘災　

喪屍遭壓制畫面曝！騎車遇警秒迴轉落跑　卡車陣被搜出4種毒

王心凌獲獎上台美翻了！　嗨吐攻蛋心聲：像和老朋友重逢

沒有緊張的餘裕！佐佐木朗希大聯盟初救援　三上三下獲全隊掌聲

華晨宇替于朦朧不平？開唱螢幕驚現「白色墜落人影」　暗藏7細節太心碎

亞洲區內航線貨櫃運價9月上半月上漲5%　低於去年但高於疫前

【母愛爆發】寶寶險跌落床下！媽神反應抓住救回

政治熱門新聞

釋昭慧點名李明璇：刑事嫌犯再添2例

綠黨團群組對話外流　粉專爆王定宇怒嗆「一群叛徒！」退群

徐榛蔚問罹難者家屬「怎麼不走？」　災民怒嗆：完全沒通知撤離啊！

沈伯洋火速協調　12座沐浴車深夜抵災區

綠黨團群組「建議釋殺傷力消息」被外流　王定宇反擊了

衛福部9/25啟動募款　捐款管道一次看

快訊／名嘴稱賴清德出席台商晚宴未談花蓮風災　商會發聲明打臉

花蓮堰塞湖溢流釀17死！　民進黨群組要政院釋出「殺傷力」消息反擊

粉專質疑：綠黨團群組對話外流有內鬼

新兵遭炸！沈伯洋稱裝備長灰塵引議

領1萬互槓！遭釋昭慧提告　李明璇回應了

綠委要政院釋出「殺傷力」消息反擊？　民進黨團回應了

堰塞湖3處理方式　農業部：爆破、虹吸、壩頂降挖都不可行

跨夜救災30小時！　新北特搜接力抱孩童安撫「媽媽馬上出來了」

更多熱門

相關新聞

堰塞湖溢流死傷嚴重　卓榮泰：死者多發生在一樓必須查清原因

堰塞湖溢流死傷嚴重　卓榮泰：死者多發生在一樓必須查清原因

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，滾滾泥水沖毀光復鄉市區，造成嚴重死傷災情。行政院長卓榮泰說，目前仍有31人失聯，請災變中心持續跟花蓮縣府保持聯繫，把握黃金搶救時間協尋失聯民眾；卓也說，除了向罹難者致哀外，更要了解造成死亡的原因，多發生在一樓，這些原因必須要清查清楚，才能夠對未來的撤離工作，做更有效的改進。

婦已脫困「再看一下老家」抱神明桌溺斃

婦已脫困「再看一下老家」抱神明桌溺斃

光復河底隧道躲過浩劫！「他揭1原因」台鐵救了自己

光復河底隧道躲過浩劫！「他揭1原因」台鐵救了自己

高雄市派5搜救犬協助花蓮光復救援

高雄市派5搜救犬協助花蓮光復救援

國軍特蒐小組23官兵增援光復鄉　搭CH-47SD運輸機抵花蓮畫面曝

國軍特蒐小組23官兵增援光復鄉　搭CH-47SD運輸機抵花蓮畫面曝

關鍵字：

堰塞湖溢流花蓮顧立雄國軍樺加沙

讀者迴響

熱門新聞

快訊／別再繳錢！3家職業工會欠保費　勞保局暫拒給付

堰塞湖溢流14死　科技專家點名3人「政治照妖鏡」

凱莉和好呱吉了

即／孫生侵犯4女遭起訴　「陷溺性癮」求重刑

吳謹言結婚剛滿1年「領證官宣文消失」老公16字回應

國光女神斷開4年婚淨身出戶「擺攤賣童裝」付撫養費

快訊／18歲新兵「打靶重傷照」遭外流！中檢分案要查了

釋昭慧點名李明璇：刑事嫌犯再添2例

最不尊重別人的三大星座！

全台唯一頭獎「大滿貫」彩券行　台彩董總嚇到直奔南投拜訪

被泥沙埋全身！6歲女童奇蹟獲救

小坪頂84億爛尾樓一拍流標　內行：打對折恐仍沒人要

堰塞湖溢流14死　他秀證據：花蓮縣府涉犯1罪

巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%

快訊／玖壹壹春風爆粗口開罵！反擊「熱戀郭書瑤」

更多

最夯影音

更多
LUX改造媽媽大挑戰

LUX改造媽媽大挑戰
花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面