堰塞湖溢流花蓮災情慘重　顧立雄允國軍進民宅協助清運

▲馬太鞍溪堰塞湖溢流，大水漫入光復鄉市區導致嚴重災情，市區一片泥濘，國軍迅速動員全力支援救災。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，讓光復鄉滿目瘡痍。由於總統賴清德7月丹娜絲颱風侵襲時，前往嘉義勘災，曾提到依規定國軍不入民宅救災，此說法引發外界議論。立委傅崐萁今（25日）透露，昨晚跟國防部長顧立雄通話後，顧表示在屋主同意與政府人員陪同下，士兵可以進入協助清運與搬運物品。傅崐萁為此感謝國軍弟兄，盼儘速讓民眾回歸正常生活。

傅崐萁表示，警消特搜、自來水、台電、及各縣市前來協助救災的好伙伴，謝謝國防部長顧立雄全力支援救災，國軍秉持「人飢己飢、苦民所苦」的精神，以最短時間投入救災，協助清運淤泥、搬運傢俱、重整家園。

傅崐萁提到，災區滿目瘡痍，1樓所有傢俱、電器、汽機車等無一倖免，泥沙淤積甚至高達1公尺。昨晚與顧立雄通話後，決定在有政府人員及屋主於現場的前提下，國軍士兵就可以進入屋內救災，幫忙老弱婦孺們搬運大型器具，整理家園協助受災民眾早日恢復正常生活。

傅崐萁說，堰塞湖潰堤後，大量土石沖垮管線，光復鄉四千多戶無水可用。感謝台灣自來水公司李董事長及全體人員夜以繼日，一天之內就恢復正常供水，包括水池清洗、水質監測，確保災區環境衛生及人員安全。也謝謝台電同仁日夜為災區恢復供電所做的努力。

「感謝所有救災團隊」，傅崐萁表示，突如其來的天災，救人救災分秒必爭，花蓮縣政府每個人都在第一線救急救苦，而各縣市特搜團隊及協助的團隊也在全力支援，收容所的災民也接受到來自各地志工的關心，花蓮鄉親竭誠感謝，銘記在心。