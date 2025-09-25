美中貿易磋商「台灣也在談判桌上」　智庫學者揭北京3大訴求

▲美中貿易談判仍在持續中。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美中貿易談判持續中，美國智庫學者分析指出，北京鎖定3大核心訴求，除了降低關稅、放寬出口管制之外，更要求華府與川普在台灣議題上改口，明確表達「反對」台灣獨立，而不只是「不支持」台灣獨立。

華府智庫「哈德遜研究所」24日舉辦「鎖喉與抉擇：在美中競爭中確保供應鏈安全」（Chokeholds and Choices: Securing Supply Chains in the US-China Rivalry）座談會，邀請各界專家學者討論局勢。

智庫「蘭德公司」中國研究中心副主任迪皮波（Gerard DiPippo）表示，中國3大貿易談判目標之中，仍屬關稅議題最為迫切，「北京希望美國能夠盡快取消，因為如果1、2年之後才獲得關稅減免，意義不大。」

其次則是科技業的出口管制，中國運算能力確實受限，但人工智慧（AI）發展策略偏向「擴散式運用」，「雖然不是最好，但只要夠快且普及，就比領先尖端更好。」

《中央社》報導，迪皮波指出，雖然可以等待，但從長遠角度來看，台灣議題才是最重要的，並被視為「長期不會消失的重大戰略議題。」北京希望川普與華府明確表示「反對」、而不只是「不支持」台獨，這個細微的語意差別，對部分人士而言具有重要意義。

值得注意的是，上周川習通話後，雙方發布的通話概要均未提及台灣。智庫「美國企業研究所」研究員費瑞安（Ryan Fedasiuk）分析，美中領袖通話不談及台灣「很不尋常」，但考量到雙邊關係存在其他更迫切的分歧，這次台海議題或許沒有列入首要議程。