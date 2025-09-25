圖／「黑水淹光復鄉」泥濘怎麼清？　怪手輪班開挖、國軍徒手清

▲光復鄉災情慘重，全面大清淤搶通。（圖／花蓮縣政府，下同）



記者許力方／綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流洪災，造成光復淹水滿目瘡痍，聯外交通中斷，至今仍有17人失聯。積水退去後，淤泥堆積嚴重，空拍、現場慘照震驚外界，24日雨勢漸歇，許多大型機具相繼挺進災區，24小時連夜輪班開挖，加速展開全面清淤，同時與國軍密切配合，投入搶通清淤工作。

中央災害應變中心於24日工作會報，指揮官內政部長劉世芳指示，環境部、水利署及內政部國土管理署儘速協助調度支援挖土機、山貓等重型機具。另請環境部跟國軍儘快進行清淤作業，以利交通恢復暢通，便利糧食及飲水運輸。

花蓮縣府也全力恢復市容，光復鄉滿是泥濘，第一線人員駕駛小山貓、機具，徹夜清淤，街道上堆滿堰塞湖留下的大量泥砂，以及洪水沖刷出的垃圾殘骸，當地大型機具業者也相繼加入搶修，目前已有十幾台在廠開挖，估計要將一條街完全清乾淨，大約要3天時間。

國軍出動2萬7867人待命兵力，車輛機具42類3853輛，加入救援任務，包括中戰、輕戰、傾卸車、裝土機、鏟裝車、AAV-7兩棲登陸車等協助道路清理，官兵到場發現，災區淤泥淤積嚴重，黏稠度較高，即使開挖清理一遍後，仍要使用人力、圓鍬等工具徒手清淤。

▲國軍動員全力支援救災。（圖／記者李毓康攝）



▲泥濘黏稠度比以往高，國軍徒手救災。（圖／國防部提供）

