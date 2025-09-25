花蓮堰塞湖更新傷亡人數　災害應變中心：14死32傷46失聯

▲花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，造成光復鄉市區道路嚴重受創。（圖／攝影中心記者攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

受樺加沙颱風影響，花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖23日發生溢流，導致光復鄉出現重大災情。根據中央災害應變中心截至24日晚間10時統計，花蓮縣因堰塞湖災變造成死亡人數14人、受傷32人、失聯46人。傷亡及失聯數據在一天之內多次變動，主要原因包括報案湧入、重複通報及資訊核對過程中發現誤植、重複記錄。

死亡人數方面，原本通報為17人，後經中央災害應變中心與花蓮縣消防局、光復鄉前進指揮所反覆核查，發現部分死亡者發現地點與門牌號碼重複或誤植，排除重複計算後，將死亡人數下修為14人。失聯人數則從一度高達152人，經逐案聯繫、比對與篩檢後，最終確認為46人。應變中心強調，失聯人數波動主要因親友因停電及通訊中斷誤認失聯而報案，且有重複通報情形，後續仍持續追蹤篩檢。

光復鄉前進協調所指出，目前已確認9具遺體，其中7具已完成身分確認並交由家屬處理後續事宜，2具仍在釐清身分。另有4件通報疑似屍體因災區水深、救援困難尚未接觸，暫未納入死亡數字，待救災人員進一步確認。

行政院院長卓榮泰已指示中央災害應變中心於花蓮縣光復鄉成立前進協調所，由經濟部次長賴建信擔任總協調官，協助地方政府進行災害搶救及復原工作，期望協助受災民眾儘早恢復正常生活。中央災害應變中心也將於25日上午9時舉行第12次工作會報暨情資研判會議，持續統籌救災事宜與情資更新。