「弟弟不要怕！」屏東消防深夜救出男童　瞬間抱懷中畫面暖哭

記者董美琪／綜合報導

花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖23日下午溢流，洪水快速淹入市區，造成嚴重災情。屏東消防局立即派出23名人員、7艘船艇及8輛救援車，於深夜前往花蓮支援搜救。

支援隊23日晚間11時抵達光復糖廠前進指揮所，接受任務分配後，分成三組徒步進入佛祖街與敦厚路一帶災區，執行民眾受困、失聯及失蹤案件的搜索行動。現場水流湍急且淤泥堆積，搜救人員克服險境，逐步深入重點區域。

▲「弟弟不要怕！」男童被救出瞬間抱懷中畫面超感人。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）



救援過程中，一名受困小男童被搜救人員抱上橡皮艇，並安撫說：「弟弟不要怕，馬上就帶你出去」，男童安穩地被抱在懷中，畫面溫馨感人。此外，搜救人員也進入淤泥滿地的民宅，成功將一名被困男子揹出安全地點。

▼搜救人員在佛祖街救出祖孫一家。



截至24日上午8時，屏東消防局共協助17處、32名民眾順利撤離至收容所，搜救行動仍在持續進行中。根據統計，至少已有10多人不幸喪生，另有17名民眾下落不明。

目前有，超過600人暫時安置在收容中心，無法返回家園。救援單位仍持續展開搜索行動，全力搶救失聯人員並協助災民度過難關。

▼屏東消防於花蓮光復災區搶救民眾。

