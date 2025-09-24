馬太鞍溪暴漲！6男1女受困屋頂　直升機驚險吊掛救出7人

記者柯沛辰／綜合報導

花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖23日下午發生溢流，滾滾泥水沖毀馬太鞍溪橋，重創萬榮、鳳林及光復鄉等下游地區。今（24）日下午2時許，花蓮縣消防局接獲通報，指光復鄉一處砂石場及附近的綠野森林民宿有多人受困，情況緊急，立即請直升機馳援。

消防署特搜隊與空勤總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊出動編號 NA-713 黑鷹直升機，由正駕駛王宥勝、副駕駛陳兆宇、機工長郭志偉執飛，並搭載特搜隊員張迺凡、許哲仁，於中午12時53分自花蓮機場起飛，10分鐘後抵達目標區。

▲搜救人員稍早於馬太鞍溪救出受困的6男1女 。（圖／地方中心翻攝）

搜救過程中，直升機首先在綠野森林民宿東側約100公尺處發現68歲莊女受困於屋頂，身體虛弱，情況危急，機組人員立即吊掛將她救出。

隨後，直升機又成功在民宿屋頂吊掛6名男性至機上，包括52歲蔡男、56歲黃男、71歲沈男、58歲李男、52歲王男與56歲陳男，全數安全送抵大農大富平地森林園區落地，再由花蓮消防局安排後送醫院檢查，總算圓滿達成任務。

▲ 直升機抵達砂石場上空畫面。（圖／地方中心翻攝）

▲ 搜救人員在待救的6名男性所在民宿旁，發現另棟建物有女子在屋頂等待救援。（圖／地方中心翻攝）

▲ 搜救人員成功救出民宿裡的6名男子。（圖／地方中心翻攝）