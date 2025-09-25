▲12座沐浴機在深夜送達光復鄉大進國小。（圖／翻攝自Facebook／胡仁順-花蓮縣議員，下同）



記者董美琪／綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，泥水瞬間湧入光復鄉市區，造成嚴重災情，目前已知14人死亡32人傷及46人失聯。許多居民雖然及時逃生，但全身濕透、被泥沙覆蓋，收容所也面臨缺乏水源及清潔設備的狀況。對此，立委沈伯洋火速協調國軍沐浴車到場，讓花蓮縣議員胡仁順相當感謝。

胡仁順晚間指出，大進國小收容中心沒有足夠的洗浴設施，長者與孩童只能將就度過，甚至因異味問題產生不適。他呼籲縣府盡快協調引入行動沐浴車，提供基本衛生保障。他提醒民眾，目前最需要的是清潔與即食物資，而非需要烹煮的泡麵類捐贈。

沈伯洋得知後，第一時間協調國軍與台灣自來水公司，調派沐浴車及水車支援。他深夜在社群平台表示，這次災情與以往不同，「清出的淤泥需要場地、疏散時來不及帶健保卡需有藥品協調機制、淨水場急需清理投藥，導致收容中心無法洗澡，我們剛剛立即協調國軍沐浴車與台水水車因應。」

對此，胡仁順晚間再度發文透露，在嘉義鹿草鄉嚴鄉長及多方提醒下，「馬上拜託沈伯洋委員幫忙協調。一個多小時後，就得到『沐浴車要出發了！』的好消息。雖然中間幾番波折，但12座沐浴機在深夜10點降臨大進國小。」目前在現場督導、社會處人員與水車司機合力下，設置工作即將展開，預計一早災民便能好好洗個澡。

胡仁順感謝各界不分黨派伸出援手，形容這正是「天使的樣子」，在災民最需要的時候雪中送炭，讓大家重新獲得一絲安心。