　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

大雨還在下！馬太鞍溪堰塞湖已流掉2.7萬座泳池　還有9千泳池水量

記者郭玗潔／花蓮報導

花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖昨(23)日下午2時50分發生溢流，約6000座奧運標準游泳池的水量，夾帶大量土石和泥沙，瞬間淹進市區，造成15人罹難。而截至今天，堰塞湖累計已溢流掉2萬7200座游泳池的水量，目前蓄水量雖然僅剩四分之一，但仍有2300萬噸蓄水量，也就是約9000座泳池的蓄水量，加上今日光復鄉仍雨勢不斷，下午3時許再度下起傾盆大雨，多處仍處於淹水狀態，民眾害怕堰塞湖仍有相當危險性。

林業署花蓮分署稍早指出，集水區上游仍有降雨沖刷壩體，雖有局部水量流出，但並無新的壩體潰裂，暫時沒有第三波的洪峰。

▲▼花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖空拍。（圖／地方中心翻攝）

▲花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖空拍。（圖／地方中心翻攝）

馬太鞍溪上游堰塞湖23日發生溢流後，短短30分鐘，水位瞬降14公尺，溢流水量約6000座泳池，洪水先將馬太鞍溪橋沖斷後，又夾帶泥沙沖入光復市區，汽車全被洪水沖走，道路一片混亂，只見一排車遭洪水推擠成一團，災情造成花蓮縣光復鄉因淹水死亡15人，受傷32人，失聯17人。

今(24日)現場空拍勘查，發現原始壩頂高度原本高達200公尺，現在只剩下120公尺，足足少了80公尺，另外蓄水量從9100萬噸降至2300萬噸，共溢流6800萬噸的水量，換算成游泳池蓄水量，約溢流了2萬7200座游泳池的水量後，目前蓄水量僅剩四分之一。

然而，堰塞湖還有2300萬噸蓄水量，約9200座游泳池水量，今(24日)不僅持續發生溢流情況，也不時下起大雨，民眾害怕仍有一定危險性。林保署表示，目前仍維持紅色警戒，呼籲民眾應確實配合政府指令避難，切勿靠近馬太鞍溪河道，不過也研判，集水區上游仍有降雨沖刷壩體，雖有局部水量流出，但並無新的壩體潰裂，暫時沒有第三波的洪峰。

▲▼光復鄉大雨不斷。（圖／記者陳煥丞攝)

▲光復鄉雨勢不斷，下午又下起大雨。（圖／記者陳煥丞攝，下同)

據中央大學應用地質系教授李錫堤指出，可將「堰塞湖」看做非天然或人工的水庫，而是地震、山崩或土石流等產物，像是這次馬太鞍溪堰塞湖，就是因為之前地震，加上薇帕颱風豪雨引發上游大規模崩塌而形成的堰塞湖，類似堰塞湖在台灣很常見，最著名是921大地震山崩後形成草嶺潭堰塞湖，而小林村滅村也是堰塞湖造成。

李錫堤舉921大地震山崩後形成的堰塞湖為例，當時政府在1到2個月內克服困境，吊掛重型機具做出「引水道」來疏通堰塞湖，但這次馬太鞍堰塞湖形成2個月卻沒有作為，顯示政府防災有重大檢討空間。

▲▼光復鄉大雨不斷。（圖／記者陳煥丞攝)

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
453 2 6200 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
花蓮急需援手！　捐款管道一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「弟弟不要怕！」屏東消防深夜救出男童　瞬間抱懷中畫面暖哭

「趕快跑！」光復鄉如世界末日　警消廣播第二波來了：你想死嗎

被高舉屋頂！6歲女童屋內喊「我在這裡」獲救　終見媽媽才哭出來

男拿「手榴彈」逼女店員：把東西拿出來！　闖銀樓搶金項鍊

馬太鞍溪溢流災難！9人遺體身分確認　家屬悲痛指認

快訊／花蓮縣光復鄉25日停班停課

快訊／水淹光復爆中央與地方互相究責　檢方看不下去出手調查

媽媽心碎求助　失蹤6歲女童找到了！被泥沙埋全身

運屍路慢慢！水淹光復罹難者增至17人　僅9具遺體送抵生命園區

毛畯珅性侵偷拍幼童犯510罪　徒刑加總3552年罰金5.6億破紀錄

LUX改造媽媽大挑戰

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

媽媽心碎求助　失蹤6歲女童找到了！被泥沙埋全身

8月示警堰塞湖！陳駿季稱無立即危險　黃國昌：幾條人命在你身上？

馬太鞍溪堰塞湖再溢流！警消急喊：往上跑　避難畫面曝光

屏東消防直奔花蓮光復災區！搶救32民眾脫困　救援畫面曝

6000萬噸泥流如海嘯　花蓮光復鄉史上最大浩劫　堰塞湖溢流奪17命！單親媽找失蹤6歲女

「弟弟不要怕！」屏東消防深夜救出男童　瞬間抱懷中畫面暖哭

「趕快跑！」光復鄉如世界末日　警消廣播第二波來了：你想死嗎

被高舉屋頂！6歲女童屋內喊「我在這裡」獲救　終見媽媽才哭出來

男拿「手榴彈」逼女店員：把東西拿出來！　闖銀樓搶金項鍊

馬太鞍溪溢流災難！9人遺體身分確認　家屬悲痛指認

快訊／花蓮縣光復鄉25日停班停課

快訊／水淹光復爆中央與地方互相究責　檢方看不下去出手調查

媽媽心碎求助　失蹤6歲女童找到了！被泥沙埋全身

運屍路慢慢！水淹光復罹難者增至17人　僅9具遺體送抵生命園區

毛畯珅性侵偷拍幼童犯510罪　徒刑加總3552年罰金5.6億破紀錄

桃園浪漫必拍景點票選揭曉　80對新人4成選這裡

凱莉和好呱吉了！「痛哭擁抱」畫面曝光　她還原親口道歉過程

台藝大新隊長王威翔上任　參與柯瑞訓練營受啟發

鄉民曝「全光復的垃圾沖來」擋家門口　鄰居崩潰求救：開始發臭

德州ICE辦公室遭狙擊3死1傷　槍手飲彈！子彈刻字內容曝光

巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%

國際火線／巴人被屠殺，讓《辛德勒的名單》變成笑話！

一起幫幫花蓮！　五月天出手捐500萬賑災...劉若英加碼100萬送暖

「弟弟不要怕！」屏東消防深夜救出男童　瞬間抱懷中畫面暖哭

國光女神斷開4年婚淨身出戶　「市場擺攤賣童裝」付龍鳳胎撫養費

ROSÉ公開〈APT.〉第一版　少了火星人歌詞大不同！

社會熱門新聞

被泥沙埋全身！6歲女童奇蹟獲救

「趕快跑！」警消廣播：你想死嗎

誤認男友「2次郎」　激戰一半驚見接棒哥

獨孫打靶「半個臉不見」　阿嬤含淚曝心願

6歲童「我在這」獲救　見媽媽才哭出來

9人遺體身分確認　家屬悲痛指認

自強號400旅客拉行李逃難畫面曝　落石阻斷接駁等搶通

即／中央與地方互相究責　檢方出手調查了

新北女開價3千　台中兄弟檔開車衝摩鐵...輪流激戰整夜！結束慘了

即／連運屍都難！14遺體僅2具抵生命園區

「弟弟不要怕！」屏東消防深夜救出男童

成功嶺新兵臉中彈！血肉模糊畫面曝光

花蓮失聯人數一度達152人！　「修正為17人」原因曝光

成功嶺新兵中彈照外流！十軍團回應了

更多熱門

相關新聞

林保署公布時間軸　溢流當天曾發7次紅色警戒通報縣府

林保署公布時間軸　溢流當天曾發7次紅色警戒通報縣府

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖潰堤，大水重創光復鄉。林業及自然保育署24日釋出3分鐘簡易影片，說明為何不能用工程手段破壞壩體或引流，同時也發文列出自7月起至今的處理時間軸，強調早在9月21日起陸續告警，甚至在溢流當天發布7次紅色警戒，並通報花蓮縣府。

台水調13台送水車、搶修設備　光復鄉逐步恢復供水

台水調13台送水車、搶修設備　光復鄉逐步恢復供水

即／中央與地方互相究責　檢方出手調查了

即／中央與地方互相究責　檢方出手調查了

被泥沙埋全身！6歲女童奇蹟獲救

被泥沙埋全身！6歲女童奇蹟獲救

即／徐榛蔚宣布開立賑災專戶、物資捐贈窗口

即／徐榛蔚宣布開立賑災專戶、物資捐贈窗口

關鍵字：

花蓮堰塞湖淹水災情危險

讀者迴響

熱門新聞

被泥沙埋全身！6歲女童奇蹟獲救

綠黨團群組對話外流　粉專爆王定宇怒嗆「一群叛徒！」退群

「趕快跑！」警消廣播：你想死嗎

衛福部9/25啟動募款　捐款管道一次看

快訊／捷安特製造商巨大產品遭美國海關暫扣　經部發聲證實

災民：媽媽把手撥開就往下沉了

誤認男友「2次郎」　激戰一半驚見接棒哥

綠黨團群組「建議釋殺傷力消息」被外流　王定宇反擊了

獨孫打靶「半個臉不見」　阿嬤含淚曝心願

6歲童「我在這」獲救　見媽媽才哭出來

9人遺體身分確認　家屬悲痛指認

花蓮堰塞湖溢流釀17死！　民進黨群組要政院釋出「殺傷力」消息反擊

馬太鞍祖靈早預言堰塞湖災難！求救貼文爆紅

巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%

最不尊重別人的三大星座！

更多

最夯影音

更多
LUX改造媽媽大挑戰

LUX改造媽媽大挑戰
最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面