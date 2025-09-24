大雨還在下！馬太鞍溪堰塞湖已流掉2.7萬座泳池　還有9千泳池水量

記者郭玗潔／花蓮報導

花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖昨(23)日下午2時50分發生溢流，約6000座奧運標準游泳池的水量，夾帶大量土石和泥沙，瞬間淹進市區，造成15人罹難。而截至今天，堰塞湖累計已溢流掉2萬7200座游泳池的水量，目前蓄水量雖然僅剩四分之一，但仍有2300萬噸蓄水量，也就是約9000座泳池的蓄水量，加上今日光復鄉仍雨勢不斷，下午3時許再度下起傾盆大雨，多處仍處於淹水狀態，民眾害怕堰塞湖仍有相當危險性。

林業署花蓮分署稍早指出，集水區上游仍有降雨沖刷壩體，雖有局部水量流出，但並無新的壩體潰裂，暫時沒有第三波的洪峰。

▲花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖空拍。（圖／地方中心翻攝）

馬太鞍溪上游堰塞湖23日發生溢流後，短短30分鐘，水位瞬降14公尺，溢流水量約6000座泳池，洪水先將馬太鞍溪橋沖斷後，又夾帶泥沙沖入光復市區，汽車全被洪水沖走，道路一片混亂，只見一排車遭洪水推擠成一團，災情造成花蓮縣光復鄉因淹水死亡15人，受傷32人，失聯17人。

今(24日)現場空拍勘查，發現原始壩頂高度原本高達200公尺，現在只剩下120公尺，足足少了80公尺，另外蓄水量從9100萬噸降至2300萬噸，共溢流6800萬噸的水量，換算成游泳池蓄水量，約溢流了2萬7200座游泳池的水量後，目前蓄水量僅剩四分之一。

然而，堰塞湖還有2300萬噸蓄水量，約9200座游泳池水量，今(24日)不僅持續發生溢流情況，也不時下起大雨，民眾害怕仍有一定危險性。林保署表示，目前仍維持紅色警戒，呼籲民眾應確實配合政府指令避難，切勿靠近馬太鞍溪河道，不過也研判，集水區上游仍有降雨沖刷壩體，雖有局部水量流出，但並無新的壩體潰裂，暫時沒有第三波的洪峰。

▲光復鄉雨勢不斷，下午又下起大雨。（圖／記者陳煥丞攝，下同)

據中央大學應用地質系教授李錫堤指出，可將「堰塞湖」看做非天然或人工的水庫，而是地震、山崩或土石流等產物，像是這次馬太鞍溪堰塞湖，就是因為之前地震，加上薇帕颱風豪雨引發上游大規模崩塌而形成的堰塞湖，類似堰塞湖在台灣很常見，最著名是921大地震山崩後形成草嶺潭堰塞湖，而小林村滅村也是堰塞湖造成。

李錫堤舉921大地震山崩後形成的堰塞湖為例，當時政府在1到2個月內克服困境，吊掛重型機具做出「引水道」來疏通堰塞湖，但這次馬太鞍堰塞湖形成2個月卻沒有作為，顯示政府防災有重大檢討空間。