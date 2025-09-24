　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

堰塞湖溢流沖毀光復鄉　蕭美琴：中央地方協力讓大家生活恢復正常

記者陳家祥／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，泥水激流沖入光復鄉市區淹成水鄉澤國，初步統計至少17人罹難。副總統蕭美琴今（24日）新增行程前往勘災，針對災民的需求如醫療看病，第一時間由衛福部協助處理。很多部落相關的問題，在地的原民會副主委陳義信也會跟大家一起處理。她強調，中央會跟地方一起協力，希望能盡快讓大家生活恢復正常。

▲▼ 強颱「樺加沙」雖逐漸遠離台灣，但外圍環流持續影響全台，花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，洪峰沖毀馬太鞍溪橋，大水漫入光復鄉市區，副總統蕭美琴前往光復鄉公所視察災情。（圖／記者李毓康攝）

▲花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，光復鄉災情慘重，副總統蕭美琴前往災區視察。（圖／記者李毓康攝）

蕭美琴說，這次光復鄉受損非常嚴重，大家都很不捨，第一時間希望能夠救人，以及目前還失聯的人都能找到，該收容的、該開設的收容中心以及第一時間所需要的物資都要能到位，這是第一個目的。

蕭美琴表示，今天除了卓院長來到這裡，總統也很關心，總統有請國軍一起來協助，尤其是主要的道路清淤，大家都可以看到清淤不容易，也動員相當多的人力。

蕭美琴提到，今天到幾個收容所也有聆聽一些災民立即的需求，包括看病的醫療需求或是健保卡因為在泥巴裡找不到等，一些特殊需求，也都在第一時間由衛福部協助大家處理。很多部落相關的問題，副主委陳義信也是光復鄉在地人，也跟大家一起處理。學校部分像是光復商工，這次受損也非常嚴重，甚至現在泥巴淤積人還進不去，所以後續相關災損的盤點也是需要教育部來協助，中央會跟地方一起協力，希望能盡快讓大家生活恢復正常。

▲▼出身花蓮光復鄉的原民會副主委陳義信，今陪同副總統蕭美琴勘災。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲出身花蓮光復鄉的原民會副主委陳義信（右二），返鄉陪同副總統蕭美琴勘災。（圖／ETtoday攝影中心攝）

蕭美琴強調，外面網路上很多資訊，她也跟前進協調所的經濟部次長賴建信討論，希望能每天定期把相關民眾需要知道的資訊，包含山上堰塞湖的狀況，完整透明公開讓大家能有所掌握，讓居民能更安心，讓我們盡快恢復正常。

最後，蕭美琴說，大家真的非常不捨，很多民眾有家歸不得，特別謝謝除了中央跟地方資源外，也謝謝很多民間團體，在第一時間翻山越嶺過來，很多宗教團體也都在這邊幫忙，後續復原的路還很長，需要社會持續關心。

▲▼ 強颱「樺加沙」雖逐漸遠離台灣，但外圍環流持續影響全台，花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，洪峰沖毀馬太鞍溪橋，大水漫入光復鄉市區，中央氣象署氣象預報中心技正伍婉華隨蕭美琴副總統前往光復災區視察。（圖／記者李毓康攝）

▲中央氣象署氣象預報中心技正伍婉華隨蕭美琴副總統前往光復災區視察。（圖／記者李毓康攝）

09/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
453 2 6200 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

花蓮急需援手！　捐款管道一次看

花蓮急需援手！衛福部9/25啟動募款　捐款管道一次看

綠黨團群組對話外流　粉專爆王定宇怒嗆「一群叛徒！」退群

助災區復原　卓榮泰捐1個月所得至0923堰塞湖災害賑災專戶

綠黨團群組「建議釋殺傷力消息」被外流　王定宇反擊揭原意

溢流洪水全跑到市區　官員「這次量太大」：超過預估4倍

快訊／賴清德、蕭美琴捐1個月所得　至0923堰塞湖災害賑災專戶

林保署公布應變時間軸　溢流當天曾發「7次紅色警戒」通報花蓮縣府

傅崐萁未對災後重建提建議　行政院重申：中央地方要扛起責任

堰塞湖溢流17死「綠委要政院釋殺傷力消息反擊」？　綠黨團回應了

花蓮堰塞湖溢流釀17死！　民進黨群組要政院釋出「殺傷力」消息反擊

