歐盟盯上蘋果、Google等科技巨頭　防詐措施不足恐遭罰數十億美元

▲歐盟盯上科技巨頭防詐作法。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者吳立言／綜合報導

歐盟委員會近日依據《數位服務法案》（Digital Services Act，DSA），向蘋果、Google 母公司 Alphabet、微軟與 Booking.com 發出正式資訊請求，要求交代如何防範線上金融詐欺。調查重點鎖定應用商店假冒銀行 App、搜尋結果與廣告中的虛假資訊，以及訂房平台的偽造房源。

歐盟科技事務主管 Henna Virkkunen 表示，金融詐欺已成為重大挑戰，每年在歐盟造成逾 40 億歐元損失。她強調，平台公司必須盡全力偵測並阻止詐欺行為。

根據歐盟規定，若調查認定企業未落實防範措施，最高可能依 DSA 處以其 全球年營收 6% 的罰款。以 2024 年度營收為例：

蘋果：營收約 3,910 億美元，若重罰最高可達 234 億美元。

Alphabet（Google）：營收約 3,500 億美元，罰款上限約 210 億美元。

微軟：營收約 2,450 億美元，罰款上限約 147 億美元。

蘋果則回應表示，App Store 每天都有專門團隊審查與下架詐欺應用，2024 年已阻止超過 20 億美元詐欺交易，並封鎖約 14.6 萬個開發者帳號。不過，蘋果同時批評歐盟政策存在矛盾，因《數位市場法》（DMA）要求其開放第三方應用市集，恐反而降低安全標準，增加用戶受騙風險。

目前歐盟此舉仍屬資料蒐集階段，但不排除進一步展開正式調查。若最終確認企業未遵守規範，這些科技巨頭恐面臨數十億美元的罰金。