後悔升iOS 26！「怎麼降級iOS？」搜尋量飆升572%

▲iOS26。（圖／蘋果官網）

記者吳立言／綜合報導

蘋果最新作業系統 iOS 26 上線不到兩周，便被不少果粉抱怨新系統升級後續航力下滑、App 當機，甚至鬧鐘不響，導致「降級 iOS」成為熱搜關鍵字，相關搜尋量暴增近 6 倍，反映用戶對於全新使用者介面與初期 Bug 的不適應。

MightyCall 平台數據指出，iOS 26 推出後的一周，與降級相關的搜尋暴增 572%，延伸查詢也增加 335%。Forbes 亦引用同樣的統計。從 Google Trends 來看，以台灣為例，「降級 iOS」的搜尋熱度在 iOS 26 發表隔天（9 月 16 日）從 26 躍升至 82，並於 9 月 20 日直逼 99 的高點。

雖然降級需求激增，但實際上回頭路幾乎已被封死。蘋果近日已停止簽署 iOS 18.6.2，這意味著用戶若已更新到 iOS 26，就無法再透過官方方式回到舊版。蘋果的「簽署」機制是用來驗證韌體合法性的安全措施，一旦關閉，舊版本就不再被接受。

有技術網站如 WCCFTech 曾在 iOS 26 推出初期提供降級教學，包括下載 IPSW 檔案、或是透過 iTunes 還原等步驟，但前提是舊版仍在蘋果簽署清單中。目前通道已經關閉，用戶只能等待後續更新來解決問題。

在 Reddit、蘋果論壇等社群上，也有不少用戶抱怨 iOS 26 的新「Liquid Glass（液態玻璃）」介面需要時間適應，更直指初期 Bug 影響使用體驗。有用戶形容升級後「電量掉很快、手機發燙、App 不穩定」，甚至有人戲稱「一更新就後悔，現在只能等26.1 了。」

這類狀況在大型版本更新後並不罕見，蘋果通常會在數週內釋出 iOS 26.0.1 或 26.1 等修正版來修復。對尚未升級的 iPhone 用戶而言，觀望可能比冒險更新更保險。