陸果粉抱怨「iPhone 17太脆弱」易刮花　官方回應：裝殼就好

▲蘋果iPhone 17開賣，大陸各直營門市出現現場購機人潮。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

蘋果iPhone 17系列近日啟售後，中國果粉表示，新機在實體門市陳列數小時後，就出現了刮痕，引起不少人質疑，iPhone 17系列太脆弱。還有網友指出，蘋果的磁吸MagSafe充電器也會在手機上留下刮痕。蘋果官方客服也對此做出回應。

據《極目新聞》報導，網友曬出的照片顯示，實體門市展示的iPhone 17 ProMax深藍色款，背部有多處明顯刮痕。他表示，「剛擺出的演示機，就有這麼重的刮痕，看了其他幾個顏色也都如此。」

▲展示機刮痕。（圖／翻攝自微博）

不少消費者對產品耐用性產生質疑，「iPhone 17是否太『脆弱』了」、「在日常使用中，充電、磕碰的場景非常多，豈不是很容易留下痕跡」？還有消費者擔心，新機在日常使用上可能需要格外小心，可能會影響使用體驗。

蘋果官方客服對此回應，「iPhone 17採用鋁合金邊框和玻璃材質，硬度和使用環境等因素可能導致刮痕，網路上有人說很容易出現（刮痕），沒有一些參考，應該是要打個問號的。」

該客服也強調，「購買的新設備肯定是全新的，不會出現刮痕的情況，如擔心刮痕問題，建議使用手機殼和手機膜進行保護。」





▲實體門市展示機陳列。（圖／CFP）

Apple北京三里屯店的店員介紹，iPhone 17採用了超瓷晶面板二代，手機螢幕和背板都進行了升級，在抗摔性能上有明顯提升。至於刮痕問題，店員表示，「（刮痕）不太容易出現，也不影響正常使用。」

此外，店員也提到，產品有一年品質保修，若產品本身有品質問題可以到店裡免費維修，但刮痕屬於意外損壞，並不在一年保固範圍，如果消費者購買了AppleCare+服務計劃，因意外損壞導致的刮痕，可以在保固範圍內，進行維修。