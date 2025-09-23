不怕摔卻怕刮？iPhone 17 Pro「刮痕門」延燒　

▲YouTube 拆解頻道最新測試 。（圖／YouTube@JerryRigEverything）

記者吳立言／綜合報導

蘋果今年推出的 iPhone 17 Pro 系列在耐用度上創下新高，改採鋁合金一體成型機身（aluminum unibody design），並透過加厚金屬結構讓手機在彎折測試中展現「零撓曲（結構受力後的變形）、零裂縫、零異響、零損壞」的表現。然而，YouTube 拆解頻道 JerryRigEverything 最新測試卻揭露一項潛在設計瑕疵，被外界稱為「刮痕門」。

iPhone 17 Pro 與 Pro Max 的鋁合金機身用料比歷代更厚重，宛如一整塊實心鋁磚。外部彩色層採用陽極氧化（anodizing）處理，硬度達莫氏 9，僅次於鑽石，日常生活中的鑰匙、硬幣幾乎難以造成刮痕。正面搭載 Ceramic Shield 2 玻璃保護，後置相機鏡頭則覆蓋藍寶石水晶。

問題出現在相機模組的平台邊角。由於設計上採用尖銳直角，而非倒角或圓角，導致陽極氧化層無法牢固附著。根據國際 ISO 與美國軍規標準，鋁材若施加 25 微米厚度的陽極氧化層，邊緣半徑至少需達 0.25 至 0.5 毫米。然而，蘋果追求極簡俐落外觀，未遵循此設計準則。結果在日常使用中，相機平台邊角的彩色塗層容易剝落，露出銀白色鋁材。

JerryRigEverything 實測指出，這些剝落屬於外觀瑕疵，不會影響手機功能。但若將手機放入口袋與硬幣、鑰匙摩擦，細微刮痕幾乎難以避免。深色款式如藍色，更容易顯露掉漆痕跡。

頻道也建議，用戶若想避免「刮痕門」，最好長期搭配保護殼。蘋果官方透明殼在相機平台周圍設計凸起，可減少剝落風險。