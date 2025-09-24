　
3C家電

「無邊框、無瀏海」？20週年紀念iPhone傳將突破螢幕限制

▲▼iphone17,iphoneair。（圖／記者陳家豪攝）

▲iPhone 17系列及iPhone Air。（圖／記者陳家豪攝）

記者吳立言／綜合報導

蘋果雖然才新推出了 iPhone 17 系列與 iPhone Air，但外界的目光已投向兩年後的 20 週年紀念版 iPhone。根據韓媒《ETNews》最新報導，該機型可能會採用三星的 COE（無偏光片，Color Filter on Encapsulation）OLED 技術，以達成更高亮度、更輕薄的螢幕設計。

ETNews 指出，COE 技術透過將彩色濾光片直接封裝在 OLED 結構內，取代傳統的偏光片，能夠提升光線穿透率，使螢幕亮度更高、厚度更薄，同時也有望改善能效表現。然而，缺少偏光片後，螢幕在戶外強光下可能面臨反射與眩光的挑戰，蘋果需要藉助更先進的抗反射塗層與材料技術來解決。

值得注意的是，《彭博》記者古爾曼（Mark Gurman）在 6 月份的「Power On」專欄中，就曾提到蘋果正計畫在 2027 年帶來一款具有突破性的 20 週年紀念 iPhone。他形容該機可能採用極窄邊框、全曲面設計，甚至取消開孔或瀏海，讓整體外觀宛如「一整塊玻璃」。這與 ETNews 所揭露的螢幕技術傳聞不謀而合。

目前蘋果尚未針對相關消息作出回應，最終設計是否如傳聞般實現，仍有待觀察。不過，隨著供應鏈與分析師的資訊逐步拼湊，20 週年 iPhone 已被視為果粉最期待的劃時代產品之一。

蘋果iPhone 17系列近日啟售後，中國果粉表示，新機在實體門市陳列數小時後，就出現了刮痕，引起不少人質疑，iPhone 17系列太脆弱。還有網友指出，蘋果的磁吸MagSafe充電器也會在手機上留下刮痕。蘋果官方客服也對此做出回應。

