政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳駿季稱堰塞湖「無立即潰堤危險」？　綠黨團秀會議記錄還原真相

記者詹詠淇／台北報導

樺加沙颱風重創花蓮，花蓮立委傅崐萁提到，立院8月13日通過附帶決議，將馬太鞍溪堰塞湖列入災後重建條例，但農業部長陳駿季稱「沒有立即潰堤的危險」。對此，民進黨團今（24日）拿出當時會議記錄，還原陳駿季原句，「但為了下游居民，我們願意努力去做」，陳駿季當時也提到，許多專家提到，因為土質鬆軟，現在開挖溢洪道風險較高，「但我們還是會努力去做，也尊重此一附帶決議，只是可能沒有辦法在一年馬上清掉」，連立法院長韓國瑜都稱讚農業部態度清楚。

▲▼ 民進黨立院黨團於黨團記者室召開「政治口水閃一邊 救災搶險 平安第一 」記者會,鍾佳濱，范雲 。（圖／記者徐文彬攝）

▲民進黨團召開「政治口水閃一邊 救災搶險 平安第一 」記者會。（圖／記者徐文彬攝，下同）

樺加沙颱風重創花蓮，花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖昨（23日）溢堤，不僅沖斷馬太鞍橋，光復鄉市區也湧入泥流，截至今（24日）早，已有14人罹難、34人受傷、124失聯。國民黨花蓮立委傅崐萁今提到，立法院在8月13日通過附帶決議，將馬太鞍溪堰塞湖列入災後重建條例，但農業部長陳駿季稱「沒有立即潰堤的危險」，目前只希望儘快協助災民重建家園，回復原有的生活；民眾黨團總召黃國昌則批評，「陳駿季，農業部長，8月的時候黨團協商告訴你這件事情有多嚴重、要求你趕快行動，結果你是部長位子坐太爽、坐在立院裡面講幹話，沒有立即潰堤危險？你要怎麼面對現在花蓮的鄉親？幾條人命背在你身上？」

對此，民進黨團書記長陳培瑜回應，這次天災大家都不想看見，尤其昨天看到光復市區充滿泥流照片，真的非常驚悚。她要提醒，農業部屢次在協商提出專業動作，包含學者、縣政府、農業部相關人員都已進駐，相關團隊動作始終沒有停止，反問傅崐萁、羅智強、黃國昌，「你們一再幫傅崐萁洗地想要甩鍋中央，請問花蓮縣政府當地人力疏散計畫是否真的如實好好執行？」拜託大家看一下時間序。

陳培瑜指出，9月19日農業部專案小組召集第二次會議會後新聞稿提到，花蓮縣政府表示無法實體參與當天會議，傅崐萁要不要幫太太回話？還是你認為花縣府就是沒有把疏散計畫做好？沒有配合農業部林保署相關計畫、專家學者建議，甚至收到屢次通知緊急疏散，請問花蓮縣府真的做到人力疏散？花蓮縣府為何無法實體參與？人力計畫、應變計畫，花蓮縣府不用負責？

陳培瑜重申，救災之前，每個人此時此刻都是花蓮人，不要政治口水，如果在野黨團配合傅崐萁甩鍋中央，非常遺憾，拜託委員不要再噴政治口水，她自己住花蓮十幾年，這次的苦痛跟災害沒有任何人想看見，也不希望政治人物做政治消費。

▲▼ 民進黨立院黨團於黨團記者室召開「政治口水閃一邊 救災搶險 平安第一 」記者會 。（圖／記者徐文彬攝）

副幹事長范雲也拿出8月13日的朝野協商會議記錄澄清，陳駿季完整語句是，「經評估，我們認為沒有立即潰堤的危險，但為了下游居民，我們願意努力去做。」

根據會議記錄，當時陳駿季表示，有關馬太鞍堰塞湖，我們農業部一定會努力處理。其實這個堰塞湖來源已久，大概在九十幾年就開始形成。由於壩底本身大概有1.7公里長，「經評估，我們認為沒有立即潰堤的危險，但為了下游居民，我們願意努力去做。」不過有一點要先跟委員報告，針對工程，很多專家在討論過程中提到，就開挖溢洪道來說，現在做的風險比較高，因為土質鬆軟，但我們還是會努力去做，也尊重此一附帶決議，只是可能沒有辦法在一年馬上清掉，畢竟還需要專業的工程評估，並兼顧施工的安全性，做以上說明。 立法院長韓國瑜也稱讚，「農業部的態度非常清楚，他們願意全力去推動」。

幹事長鍾佳濱也說，對於堰塞湖成因，跟後續如何因應解決，自然有水利工程專家，尊重專業見解，眼前最重要是搜救、安置，針對後續可能發生的危機趕快研謀對策，對危機和事實發生，大家聚焦救災之後，事後透過檢討一一會浮現，不希望第一時間扭曲性、錯誤性資訊混淆民眾認知。

09/23 全台詐欺最新數據

453 2 6200 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

花蓮急需援手！　捐款管道一次看

颱風帶來驚人雨勢掃過台灣東部，昨午造成花蓮復興鄉馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，溪水暴漲，大水沖進光復市區，目前已知14死及多人失聯。台北市長蔣萬安今（24日）中午於臉書發文指出，先遣搜救小組2車6人和1架無人機昨晚抵達花蓮，協助執行災民撤離勤務，今天早上，臺北隊再加派4車15人前進花蓮，持續投入救災行動。

傅崐萁嗆陳駿季8月稱「無立即潰堤危險」不處理　還原協商過程打臉

快訊／馬太鞍溪堰塞湖再溢流！警消急喊：往上跑　避難畫面曝光

堰塞湖陳駿季黃國昌傅崐萁鍾佳濱范雲陳培瑜

