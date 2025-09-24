　
政治

傅崐萁嗆陳駿季8月稱「無立即潰堤危險」不處理　還原協商過程打臉

記者杜冠霖／台北報導

強颱樺加沙外圍環流影響，花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖昨（23日）溢堤，不僅沖斷馬太鞍橋，光復鄉市區也湧入泥流，災情相當慘重。藍委傅崐萁昨指控，8月13日時就要求農業部「處理」堰塞湖，農業部長陳駿季卻說「無立即潰堤的危險」。白委黃國昌今（24日）也跟進批評陳駿季「背幾條人命」。然而，回顧當天朝野協商狀況，陳駿季當下回應，專家討論後認為當地土石鬆軟，若貿然開挖溢流道風險相當高，但農業部仍會努力去做。負責主持協商的立法院長韓國瑜也讚農業部態度積極。

▲▼中國國民黨立法院黨團第11屆第4會期黨團幹部就職典禮，黨團總召傅崐萁。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者李毓康攝）

馬太鞍堰塞湖在7月21日形成後，中央7月26日設置水位計、空拍、持續監測，並成立跨部會專案小組並分工，隨氣象署上週發布樺加沙颱風來襲，9月22日上午7時農業部林保署發布馬太鞍堰塞湖紅色警戒，並建議負責疏散當地民眾的花蓮縣府立刻展開撤離工作。傅崐萁則稱，8月13日時就要求將馬太鞍堰塞湖納「丹娜絲重建特別條款」，砲轟農業部稱沒有立即潰堤危險。

但回顧8月13日立法院朝野協商《丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例草案》的內容，該堰塞湖當時就已經附帶決議的方式被要求納入條例，並請行政院督導行政院公共工程委員會、農業部、經濟部及花蓮縣政府，研提減災、監測、疏散和工程方案，而工程方案包括開挖溢洪道、修築堤防等。

回顧當下協商，當時農業部長陳駿季指出，該堰塞湖從民國90幾年就已開始形成，它的來源已久，但因壩體本身長達1.7公里這麼長，經評估並無立即潰堤的危險，但農業部為了下游居民願意努力去做。

陳駿季當時也指出，開挖溢洪道工程方面，有很多專家討論過，因土石鬆軟，要做的風險較高，但還是尊重傅崐萁委員附帶決議內容，但可能沒辦法在1年內就清除掉，還需要專業評估施工安全性。

對於陳駿季說法，負責主持協商的立法院長韓國瑜也讚，農業部態度非常清楚，他們願意努力去推動。

09/23 全台詐欺最新數據

花蓮急需援手！　捐款管道一次看

國民黨主席改選將在10月18日進行，黨中央今（24日）召集各候選人陣營，討論黨中央主辦的政見說明會和辯論會場次。歷經1個半小時，最終拍定直轄市6各舉辦1場分區說明會，若有需要會再增加，另外在10月5日舉辦電視政見說明會。代表鄭麗文出席的前立委李德維透露，會中對於要辦幾場分區說明會溝通最久，原先黨中央僅想辦5場，但郝龍斌陣營代表、前中常委蕭景田希望雙北分開辦，而他則是提議基隆、新竹、嘉義、彰化、屏東5地再各辦說明會。

樺加沙花蓮堰塞湖傅崐萁黃國昌農業部陳駿季國民黨

