派88人、2搜救犬赴花蓮救災　新北特搜隊組人牆助災民渡湍流

記者崔至雲／新北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢堤，導致下游光復鄉多處嚴重淹水災情、馬太鞍溪橋也被沖毀，新北市府共調派 88 名救援人員、2 隻搜救犬，出動 23 輛救災車輛、10 架空拍機、3 艘橡皮艇救援；救援過程，特搜隊以人牆的方式，站立在湍流中，將災民從A點送到B點，已成功協助 46 位居民安全疏散，同時持續搜尋可能尚未被發現的受困者。

▲新北特搜隊前進花蓮救援。（圖／新北特搜隊提供）



對於花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流引發的洪災，新北市長侯友宜表示，新北市自始即以決心與速度投入救援行動。連夜搜索、連夜搶救，「我們會持續不斷地進入災區更深處，搶救所有需要幫助的人。面對災害，只有國人一條心，不分你我，大家團結救災，這才是我們應盡的態度。」

截至目前為止，新北市共調派 88 名救援人員、2 隻搜救犬，出動 23 輛救災車輛、10 架空拍機、3 艘橡皮艇，協同中央與各縣市支援團隊，全力在災區進行住戶清查、撤離、搜救等任務。新北隊伍已在光復鄉多條道路與社區展開地毯式逐戶工作，並已成功協助 46 位居民安全疏散，同時持續搜尋可能尚未被發現的受困者。

根據目前資料，災害規模重大，搜救任務艱鉅。新北除投入第一線救災能量，也同步提供後勤支援、物資運補、空拍影像協助指揮調度等工作。市府強調，接下來的幾天將是關鍵，他們絕不鬆懈，必將堅守在災區最前線，與各縣市搜救同仁並肩作戰，持續守護災區民眾的生命安全。

▼新北特搜隊前進花蓮救援。（圖／新北特搜隊提供）





