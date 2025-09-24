　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

花蓮光復鄉災情慘重　新北政府成立關懷協助窗口

▲▼ 新北市政府成立關懷專線 。（圖／新北市政府提供）

▲新北市政府成立關懷專線 。（圖／新北市政府提供）

記者崔至雲／新北報導

花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖，昨（23日）下午2點50分發生溢流，猛烈水勢迅速蔓延市區、街道和民宅，許多居民也在慌亂中受困，甚至喪命。新北市政府24日指出，新北原民局已立即啟動災後關懷機制，凡設籍新北市之族人，因本次災害若有相關需求協助，請儘速與該分局協助專線聯繫。

「新北市與花蓮同在」，市政府指出，樺加沙颱風造成花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖潰堤，災情令人揪心。許多在新北市打拼的原住民族人，家鄉就在花東、就在馬太鞍，此刻心都繫在一起。

市府調調，第一時間新北市政府已馬上動員，集結74位搜救人員、23輛救災車輛、3艘船艇、2隻搜救犬等。持續前進災區，全力協助救災工作。

此外，新北原民局已立即啟動災後關懷機制，凡設籍新北市之族人，因本次災害若有相關需求協助，請儘速與本局協助專線聯繫。

市府說，這場災害不僅是花蓮的傷痛，也是北漂族人的牽掛，原民局關心和支持每一位族人，盡快送上實質幫助，陪伴大家一起面對挑戰、恢復安穩生活

【新北市原民局─花蓮風災關懷協助窗口】
聯繫電話:(02)29603456
#3964 湯小姐 社工督導員


 

09/23 全台詐欺最新數據

453 2 6200 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

花蓮急需援手！　捐款管道一次看

強烈颱風「樺加沙」挾帶豪大雨襲擊台灣東部地區，宜蘭縣政府於23日全力前往花蓮救援，總共陸續救出10名受困民眾，並配合相關單位進行安置，其中一人因為罹患糖尿病，急需施打胰島素緩解症狀，警消人員仍涉險進入救援，以徒步的方式將患者背離受困的頂樓。

