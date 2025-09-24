菜刀6樓墜落險砸實習教師！闖禍8旬嬤被帶回警所嚇壞了

▲頭份國小附設幼兒園東側大樓，昨下午發生6樓住戶不慎觸碰菜刀墜落校園，嚇壞牽機車的教師。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣頭份國小附設幼兒園教職員機車停放區，昨（23）下午突然自緊鄰的公寓大樓飛落一把菜刀，1名實習教師準備騎機車離校，赫然發現地上有菜刀，立即報警並通報校園安全中心。警方調閱監視器、訪談校方，確認住大樓6樓的曾姓8旬老嫗，在陽台不慎碰到曝曬菜刀致墜落校園，檢方指示警方釐清案情後，再決定是否依法偵辦。

警方說，校方1名教師下午約4點左右，要校園東側附幼的機車停放通道，準備牽機車離開學校時，身後突然傳來金屬碰撞聲響，轉身看到地上有一把長方形菜刀，讓教師飽受驚嚇，擔心衍生校安問題，立即打110報警，並通報校安中心。

警方調查，案發後有隔壁大樓曾姓老嫗（81歲），一度到學校尋找菜刀，警方擴大調閱監視畫面，在公寓各樓層尋找，終於找到住6樓涉案81歲曾姓老阿嬤。

老婦被帶回派出所調查時，驚嚇得一度臉色發白、差點說不出話來，她說洗完鍋子和菜刀後，放在陽台晾曬，後來在曬衣服時，不小心碰到菜刀致墜落，自責嚇壞教師。教育處長葉芯慧說，由於校園跟大樓毗鄰，為防止再有物品自高處墜落，將增設安全防護網和監視器。

警方說，初步研判老嫗並非故意，檢方指示調查老嫗住家擺設、是否跟校方有爭執和校方是否被恐嚇，釐清案情後再請示檢方後續作為，目前尚未進入司法偵辦階段。