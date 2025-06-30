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大陸 大陸焦點 特派現場

影／死神擦肩！2把菜刀從天劈落　機車男經歷「奪命0.5秒」

記者任以芳／綜合報導

大陸貴州省貴陽市花溪區街頭發生一起超危險高空拋物事件，有如絕命終結站，兩把菜刀從高樓落下，差點砸中一名騎摩托車的男子的腦袋，驚險一瞬間全被拍下來。

根據陸媒報導釋出影片顯示，事發當時，貴陽市花溪區一處臨街的飲料店門前，兩名男子正在從白色麵包車車上清理貨物，一名穿白色汗衫背包的男子騎在摩托車上，還有一位女士站在店門口。

▲▼ 菜刀高空落下，差點砸到機車男 。（圖／翻攝華商報大風新聞 ）

▲菜刀高空落下，差點砸到機車男 。（圖／翻攝華商報大風新聞 ）

監視器顯示16時58分40秒，突然聽見奇怪聲音，從高空落下兩把菜刀，發出巨響。其中一把菜刀落在後方麵包車，另一把菜刀砸中摩托車身，反彈到地面，差一點砍到摩托車主身上。

男子嚇得趕緊抱頭躲開，隨即往樓上望去，這一幕讓人心驚肉跳，路面上散落的菜刀一角疑被磕掉，已經缺損。

當時正在店裡忙碌女老闆說，突然聽到外面傳來一聲巨響，立刻版能閃避，發現路面上散落著兩把菜刀，其中一把還砸中了停在路邊的摩托車。「那個騎摩托車的男子嚇得趕緊抱頭躲開，臉色都白了，真是太嚇人了，當時腿都軟了。」

事件發生後，貴陽警方迅速介入調查。警方表示，從高空扔菜刀是非常危險的行為，並會依照附近監控鎖定拋物者。網友和目擊者也可以撥打110報警，警方會核實並處理相關情況。

《澎湃新聞》報導，街頭遇到這種情況怎麼辦呢？北京律師馮立華表示，若情況屬實，扔菜刀者涉嫌構成高空拋物罪，應該第一時間打110報警處理。「從高樓上隨便往下扔東西，特別是扔菜刀類的硬物、尖銳物體，一旦傷人後果不堪設想。」

馮立華強調，若情況屬實，扔菜刀者涉嫌構成高空拋物罪，應該第一時間打110報警處理。依據大陸《刑法》規定高空拋物罪，凡是有可能造成人身或者財產危險，並且情節嚴重的，就要追究高空拋物罪。如果真的傷到了人，那就構成故意傷害罪；再嚴重一點，導致人死亡，那就有可能追究故意殺人罪。

▼ 菜刀高空落下，一角疑被磕掉，已經缺損。（圖／翻攝華商報大風新聞 ）

▲▼ 菜刀高空落下，差點砸到機車男 。（圖／翻攝華商報大風新聞 ）

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