男男約砲血案！網友揪他按摩激戰　一翻身慘遭「菜刀挖眼球」

Man lures Grindr date into his home for a massage... before 'gouging his eye out with kitchen knife' https://t.co/f0ERcwye9b — Daily Mail (@DailyMail) August 17, 2025

記者王佩翊／編譯

美國一名28歲男子雷吉·佛羅倫斯（Reggie Florence）透過同志交友軟體Grindr認識另一名男子後，假借按摩名義將約會對象誘騙至家中，隨後趁對方在按摩過程中趴下不備之時，持菜刀瘋狂攻擊被害人後頸部，還在對方翻身反擊時，持刀捅進對方的眼睛。被害人身受重傷，送醫時肺部穿孔、失去一顆眼球，所幸在經過搶救後仍奇蹟生還。

根據《每日郵報》報導，檢方指控，兇嫌佛羅倫斯8月3日透過同志交友軟體Grindr與被害男子搭訕，成功說服對方從長島驅車前往他位於紐約州米德爾敦的住處。被害人抵達後，佛羅倫斯主動提議為對方按摩，要求被害人趴在地板上，起初按摩過程看似正常，豈料佛羅倫斯卻突然抽出事先藏匿的刀具。

檢察官表示，佛羅倫斯持菜刀朝被害人後頸部連續刺傷數刀，當被害人試圖翻身反抗時，佛羅倫斯持續對被害人身體各部位進行攻擊，包括眼部和軀幹。激烈搏鬥過程中，被害人不幸失去一隻眼球，另外還有肺部穿孔等多處致命傷。

就在攻擊進行時，附近鄰居目睹佛羅倫斯持刀攻擊的驚悚畫面，立即報警求助。警方趕抵現場時發現佛羅倫斯仍站在重傷倒地的被害人身旁，手中緊握刀具，當即將被害男子送醫搶救，雖然傷勢危及性命，但最終仍幸運挽回一命，但仍終身單眼失明。而佛羅倫斯則是在搶奪刀具過程中受到輕傷。

警方隨後在佛羅倫斯的房子內發現12把刀子被刻意藏匿在房屋各處，另外也在攻擊現場附近找到全新的拖把、水桶和一瓶漂白水，疑似預先準備用於清理犯罪現場。

檢方直言，「在這起駭人案件中，被害人能夠生還，簡直就是奇蹟。」佛羅倫斯面臨意圖謀殺、意圖造成重傷的攻擊以及意圖毀容的攻擊等多項重罪指控。他在法庭上否認所有指控，由於無法繳交50萬美元（約新台幣1500萬元）保釋金，目前被收押在監獄，直到8月28日下次開庭。