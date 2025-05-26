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男持刀闖板橋早餐店！驚吐一句話還要店員報警　遭警民壓制送醫

記者陳以昇／新北報導

48歲袁姓男子26日上午8時許，手持菜刀進入板橋區懷德街一間早餐店，口中喃喃自語「不想活了」，並要求店員報警。轄區海山分局文聖派出所獲報後立即派員到場，與店內員工合力將袁男壓制，所幸過程中無人受傷。袁男疑因罹癌多年，導致身心狀況不佳，經評估後被送往新北市立聯合醫院板橋院區觀察，警方後續將依恐嚇罪嫌偵辦。

▼袁男遭員警逮捕並抬走 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼袁男遭員警逮捕並抬走，現場查扣一把菜刀 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，上午8時許，袁姓男子手持一把菜刀闖入懷德街的早餐店。當時店內員工28歲黃姓女子正在裝飲料，袁男持刀對著她，嘴裡不斷喃喃自語說「不想活了」。當時他並沒有揮舞菜刀，也向黃女表示不會傷害人或搶奪財物，卻要求店員報警。另一名男員工見狀，立即上前控制住袁男持刀的手，警方獲報後迅速趕抵現場，與男店員合力將袁男壓制在地，並搶過手中的菜刀，幸好整個過程無人受傷，虛驚一場。

據悉，袁姓男子單身，與母親在附近租屋同住。疑因近期找工作不順，加上本身患有淋巴癌、高血壓、糖尿病等多重病痛，抗癌9年導致身心狀況不佳，才會帶刀隨機走到早餐店。袁男遭壓制後自稱想輕生，警方隨即通報救護人員到場評估，發現袁男血壓偏低，於是立即將他送往新北市立聯合醫院板橋院區觀察。目前袁男仍在醫院接受治療，全案後續仍將依恐嚇罪嫌偵辦。

▼袁男遭員警逮捕並抬走，現場查扣一把菜刀 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼袁男遭員警逮捕並抬走，現場查扣一把菜刀 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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