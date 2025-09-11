　
生活

連體嬰弟忠義「高度腹脹」！家人曝病照：每日承受的負擔之一

▲▼ 。（圖／翻攝自張忠義FB）

▲張忠義宣布暫停所有公開活動。（圖／翻攝自張忠義FB）

記者鄺郁庭／綜合報導

連體嬰兄弟檔忠仁、忠義於1976年出生，1979年在台大醫院接受12小時分割手術，成為醫學史上的重要里程碑。然而忠仁於2019年因腦溢血辭世，享年42歲。近期，忠義健康狀況不佳，家人10日向外界報告病況，貼出忠義腹部高度腫脹的照片，「照片背後，是忠義日復一日的努力。請以支持代替好奇，以理解代替評斷。」

忠義（張中義）的家人10日在臉書貼出照片說明，「照片中可見的腹部高度腫脹，正是忠義每日必須承受與面對的身體負擔之一。特別感謝照護團隊每日投入專業治療與細緻照護，讓相關症狀得以被積極控制，避免腹部脹大進一步惡化，並為後續治療與休養爭取關鍵時間。」

家人指出，面對嚴峻不適，忠義始終以堅定態度面對治療，從不言棄。不放棄不是逞強，而是以科學為本、以希望為向的持續努力，按部就班治療、如實回報身體感受、適時休息恢復。家人強調，「照片背後，是忠義日復一日的努力。」希望外界以支持代替好奇，以理解代替評斷。

回顧這對兄弟檔的故事，1979年9月轟動全台灣，張忠仁、張忠義為三肢坐骨連體嬰，下半身坐骨相連、內臟也彼此交纏，當時手術歷時12小時，全程電視直播，手術成功創下亞洲第一對、全球第四對的成功案例，哥哥忠仁保留右腳、弟弟忠義保留左腳。

兄弟倆1人1腳成功活了下來，擁有右腳、坐輪椅的哥哥張忠仁於2019年因腦溢血過世，享年42歲。弟弟張忠義架拐杖支撐左腳，與護理師愛情長跑10年，成家後也常陪老婆回台東探望岳父母，把握每一天和家庭相處的日子。

連體嬰弟忠義「高度腹脹」！家人曝病照：每日承受的負擔之一

台灣首對分割連體嬰！弟忠義「暫停公開活動」身體狀況曝

台灣首對分割連體嬰！弟忠義「暫停公開活動」身體狀況曝

亞洲第一對分割連體嬰忠仁、忠義兄弟，1979年於台大醫院接受12小時分割手術，成為醫學史上的重要里程碑，兄弟倆分割後各自展開新人生，然而忠仁於2019年因腦溢血辭世，享年42歲。近期，忠義健康狀況不佳，9日宣布，將暫停所有公開活動與工作，貼文引來許多網友留言加油打氣。

關鍵字：

連體嬰分割手術忠仁忠義

免費訂閱《ETtoday電子報》
