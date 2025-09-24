快訊／光復已知14死18傷上百人失蹤　1樓長者受困多罹難

▲馬太鞍溪上游堰塞湖壩頂溢流，馬太鞍溪橋空拍畫面曝光。（圖／農田水利會花蓮管理處提供）

地方中心／綜合報導

花蓮光復鄉23日下午因馬太鞍溪上游堰塞湖溢堤，引發洪水災害，台九線馬太鞍橋被沖毀，光復鄉中心瞬間淹沒於夾雜泥沙的洪流中。截至今（24日）早為止，初步統計已有14人罹難、18人受傷，另有上百人失聯。救援持續進行，傷亡數字可能持續攀升。行政院長卓榮泰今日將親赴現場勘災。

▲馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，洪水沖入光復市區導致嚴重災情。（圖／地方中心翻攝）

罹難者多為住在佛祖街及敦厚路1樓的老人家，因洪水來得突然未能及時撤離。消防人員目前正逐戶巡查，根據通報記錄試圖找到更多失聯者。洪水退去後，光復鄉的災情逐步曝光，街上滿目瘡痍，車輛相疊的慘況令人心痛。

▲花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日下午發生壩頂溢流，滾滾泥流湧進下游市區。（圖／民眾提供）

救援工作面臨交通挑戰，台九線馬太鞍溪橋的毀損導致交通中斷，救難隊需繞行台11丙線、台11線及台30線，耗時約2.5小時才能抵達。宜蘭縣政府正加速搶通193線道（箭瑛大橋至光復鄉），預計中午完成修復，屆時將立即公告提供替代通行路線。

交通部長陳世凱上午8點半將前往馬太鞍溪橋指揮所視察災情，隨後行政院長卓榮泰也將於10點45分抵達光復鄉多點勘災。