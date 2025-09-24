樺加沙受災戶監理業務可展延　駕照補發、車輛報廢寬限至明年3月

▲馬太鞍溪橋遭沖毀。（圖／交通部提供）

記者周湘芸／台北報導

樺加沙颱風釀成嚴重災情，更導致馬太鞍溪堰塞湖溢流，公路局今公布「0923樺加沙颱風受災民眾公路監理業務權益照顧措施」，受災戶只要出具證明，「補發汽機車駕照、行照」、「辦理車輛報廢、號牌遺失或損壞」等監理事宜，可展延至明年3月31日。

樺加沙颱風影響，造成部分地區災情嚴重，公路局公布「0923樺加沙颱風受災民眾公路監理業務權益照顧措施」，受災民眾只要持有村里長、警察局、派出所、鄉鎮市區公所或相關機關出具的證明，相關監理事宜均可展延至115年3月31日前向公路監理機關申辦。

公路局舉例，包含「補發汽機車駕照、行車執照、牌照登記書」、「辦理車輛報廢、繳註銷、停駛及號牌遺失或損壞」、「車輛定期檢驗」、「交通違規罰鍰繳納、裁罰及汽車燃料使用費繳納」、「職業駕駛執照審驗」等均適用。

另外，公路局表示，因颱風致車輛受損需辦理報廢、繳註銷、停駛者，汽車燃料使用費徵至災損前一日止；辦理汽車修護者，憑汽車修理廠開具的證明文件，按修車日數減免之，民眾可於明年3月31日前提出申請。

公路局也提醒，如有受災車輛所有人死亡，親屬辦理車輛繼承過戶或報廢、繳註銷牌照者，交通違規案件免罰及積欠汽車燃料使用費免繳，辦理汽機車繼承過戶者免徵該項規費。