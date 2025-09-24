　
社會 社會焦點 保障人權

小三和人夫拍吻照辯：他思想比較西化　正宮怒告討百萬

記者黃翊婷／台北報導

一名人妻控訴，丈夫阿強（化名）與小美（化名）發生婚外情，兩人不僅相約外出、慶生、出國，還拍攝親吻、手比愛心等親密合照，顯然已經踰矩，憤而決定對小美提告求償100萬元。雖然小美矢口否認，並辯稱是阿強的思想作風比較西化，但台北地院法官沒有採信，最終她仍被判處應賠償人妻80萬元較為適當。

情侶,夫妻,配偶,牽手,散步,約會,外遇（示意圖／CFP）

▲人妻控訴，丈夫阿強與小美發生婚外情。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，小美明知阿強已婚，兩人仍在2020年某日至2024年5月間頻繁相約外出，從事活動包含騎車、慢跑、游泳、用餐、慶生、出國旅遊等等，拍攝的照片舉止互動也很親密，顯然已經超過一般正常男女的互動往來分際，侵害到她的配偶權，因而決定向小美提告求償100萬元。

小美則辯稱，她與阿強只是工作夥伴關係，沒有半點男女私情，無論是外出騎車、慶生、用餐或是出國出差，都有許多朋友同行，加上阿強的思想作風比較西化，也曾對其他友人做出類似嘴對嘴親吻的行為，況且那些照片都無法證明她和阿強有任何踰矩互動，也沒有證據可以證明兩人有過任何親密對話，她自認沒有侵害到人妻的配偶權。

不過，台北地院法官認為，人妻出示眾多阿強和小美的照片證據，照片內容都只有兩人入鏡，而且依照時序看來，兩人的互動從頭部緊靠、親吻，發展到吻手、小美展示無名指戒、互比手指愛心等等，拍攝地點也由戶外、餐廳發展至國外旅遊，考量到社會一般生活經驗對無名指戒的民俗意義，可見兩人之間確實有「超友誼」的互動行為，時間長達4年，堪認情節重大。

法官表示，小美雖然也有出示照片證據，但內容不足以反證她沒有做出上述侵害行為，請求權時效的部分也只是僅憑空言認定，沒有其他證據可以證明，最終沒有採信她的說詞，並判她應賠償人妻80萬元較為適當，全案仍可上訴。

09/23 全台詐欺最新數據

453 2 6200 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

控夫外遇還買嬰幼兒用品　妻提告慘輸

控夫外遇還買嬰幼兒用品　妻提告慘輸

一名人妻控訴，丈夫阿哲（化名）與女子小珍（化名）發生婚外情，兩人疑似有了愛的結晶，丈夫還多次購買嬰幼兒用品送給小珍，憤而決定對兩人提告求償200萬元。不過，由於人妻提出的證據照片難以辨認，加上關鍵人士拒絕出庭作證，現有證據無法證明阿哲和小珍有不正當男女關係，最終高雄地院法官裁定駁回人妻的告訴。

外送員「代客領包裹」　下場被判4個月

外送員「代客領包裹」　下場被判4個月

恐怖情人鋸齒刀割喉　她全身赤裸衝超商滴血求救

恐怖情人鋸齒刀割喉　她全身赤裸衝超商滴血求救

不爽被勸坐後座　他罵兩句話挨罰2千

不爽被勸坐後座　他罵兩句話挨罰2千

阿公帶小三上摩鐵　正宮嬤蹲點活逮

阿公帶小三上摩鐵　正宮嬤蹲點活逮

