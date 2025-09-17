喝醉趴副駕擋到後視鏡　他不爽被勸坐後座「兩句話挨罰2千元」

記者黃翊婷／台北報導

男子阿興（化名）去年11月間搭乘計程車時，因不滿先前酒醉趴在副駕駛座位，擋到司機看後視鏡的視線，又不肯去坐後座，竟多次辱罵司機「X你娘」、「臭XX」，結果反而害自己吃上官司。台北地院法官日前審理之後，依犯公然侮辱罪，判處阿興罰金2000元，得易服勞役2日。

▲阿興因不滿計程車司機勸說，竟罵對方三字經。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿興去年11月間在台北市搭乘計程車，因為不滿先前搭車時遭司機以「酒醉無法維持坐姿，且擋到觀看後視鏡的視線」為由，勸說他移往後座，竟多次辱罵對方「X你娘」、「臭XX」。

司機不滿莫名其妙挨罵，因而決定報警偵辦。台北地院法官認為，阿興辱罵司機「X你娘」、「臭XX」，確實屬於貶抑、侮辱人格的用語，況且本案並非司機自行引發爭端，司機為求行車安全善意提醒，阿興卻直接針對他人名譽恣意攻擊，顯然已經超過一般人可合理忍受的範圍，自應依刑法第309條第1項公然侮辱罪處罰。

法官表示，阿興過去有妨害風化罪前科，本案中又在飲酒後無視司機善意的提醒，恣意、反覆、持續辱罵司機，損害司機的社會名譽或名譽人格，考量到他已經坦承犯行，但至今未能與司機達成和解，最終依犯公然侮辱罪，判處他罰金2000元，得易服勞役2日，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量，有害健康。