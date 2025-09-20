控夫外遇還送她「嬰幼兒用品」　正宮告討200萬元卻慘輸

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻控訴，丈夫阿哲（化名）與女子小珍（化名）發生婚外情，兩人疑似有了愛的結晶，丈夫還多次購買嬰幼兒用品送給小珍，憤而決定對兩人提告求償200萬元。不過，由於人妻提出的證據照片難以辨認，加上關鍵人士拒絕出庭作證，現有證據無法證明阿哲和小珍有不正當男女關係，最終高雄地院法官裁定駁回人妻的告訴。

▲人妻懷疑丈夫阿哲與小珍已有「愛的結晶」。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，丈夫阿哲和小珍發生婚外情，兩人疑似育有一名非婚生子女，而且在小珍上傳至網路上的影片中，居然拍到丈夫的身影，此外，丈夫自2023年9月起出現購買嬰幼兒用品、保險套等行為，更讓她確信兩人已有愛的結晶。

人妻還提到，丈夫甚至在農曆春節期間，與小珍一起在老家過新年，憤而決定對兩人提告求償200萬元。

對此，阿哲和小珍均否認有不正當男女關係，小珍強調不知道阿哲已婚，兩人沒有同居，孩子也與阿哲無關；阿哲雖然承認有購買嬰幼兒用品送給小珍，但表示只是同情小珍單親媽媽的身分，過年期間拜訪也只是正常的社交行為，兩人並無踰矩。

高雄地院法官檢視相關證據照片、影片，發現不是模糊不清，就是身影不完整，均難以辨認畫面中的人是否為阿哲，退一步而言，縱使真的有拍到阿哲，但朋友一起外出，互相幫忙拍照並上傳至網路分享，尚屬正常，應當沒有不妥之處。

再者，法官提到，購買嬰幼兒用品送給朋友，也沒有任何特別之處，這在我國民情上很常見，沒有辦法僅憑這件事情，就認定阿哲和小珍有了愛的結晶，更何況有些內容還是從別人口中聽來的，而「消息來源之人」經法院傳喚，具狀拒絕作證，因此認定人妻這部分的主張尚屬無據。

至於一起回老家過新年一事，法官表示，一般人確實會在農曆春節期間互訪親友，況且從現有的證據照片看來，阿哲和小珍當下並未做出任何親密舉動。

最終，法官認定此案「證據不足」，裁定駁回人妻的告訴，全案仍可上訴。