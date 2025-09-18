外送員接340元訂單「代客領包裹」　下場被判刑4個月

記者黃翊婷／台北報導

男子阿輝（化名）是某平台的外送員，他明知平台規定不能代客領取超商包裹，仍在2023年7月間接下一筆340元的訂單，幫忙領取包裹再放置到指定地點，結果因此被捲入詐騙案件。雖然阿輝矢口否認涉詐，但台北地院法官仍認定他主觀上具有詐欺之不確定故意，最終依共同犯詐欺取財罪，判處他有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元。

▲外送員阿輝幫客人前往超商領取包裹，自己卻因此被捲入詐騙案件。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿輝2023年6月間成為某平台的外送員，他在同年7月接到一筆訂單，客戶要求前往超商幫忙領取包裹，並代為付款，然後把包裹放置到某停車場的三角錐下方，他依照指示操作，結果竟被捲入詐騙案件，原來那個包裹裡面裝的是詐騙案件受害者的銀行提款卡。

阿輝辯稱，當時他接到的是正常訂單，客戶透過APP要求幫忙領包裹，說是要送給朋友的東西，他向平台客服反應，卻沒有獲得具體回應，加上訂單無法取消，也沒有辦法去接下一單，只好硬著頭皮繼續做，他真的不知道包裹是詐騙的東西。

但台北地院法官表示，現今超商取貨十分方便，都市地區幾乎沒有必要透過陌生人代收、轉交包裹，況且這筆訂單的工作內容極為簡單，卻能拿到報酬，這種工作方式顯然不符合常情。

法官接著說道，阿輝承認申辦成為外送員時，平台契約有明確規定不可以代客領取超商包裹，他在接到這筆訂單時，應當可以拒絕，然而，從他與客戶的對話紀錄看來，卻沒有任何拒絕之意，他甚至說出「我當時沒拿到錢，本來不想離開」等話，可見他為了領取報酬，寧願承受違規的風險。

法官認定阿輝主觀上具有詐欺之不確定故意，最終依共同犯詐欺取財罪，判處他有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元，全案仍可上訴。