阿公帶小三上摩鐵　正宮嬤調查1年蹲點活逮！求償百萬

已經升格當阿嬤的婦人阿鳳（化名），去年間發現丈夫疑似外遇，今年1月親自抓包丈夫與小美（化名）前往摩鐵，憤而決定對小美提告求償100萬元。雖然小美辯稱與人夫的往來均屬於工作上的正常互動，但未獲得新竹地院法官採信，日前仍被判處應賠償阿鳳5萬元較為適當。

▲阿鳳親自抓包丈夫與小美一同前往摩鐵。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

阿鳳在判決書中主張，她和丈夫結婚40年，原本家庭生活和諧圓滿，沒想到丈夫去年間突然說要從事土地開發，接著頻繁外出，她起疑調查，發現丈夫與小美曾單獨開車出遊、在海岸觀景平台親密漫步，甚至多次一同前往摩鐵相處將近3個小時。

阿鳳表示，今年1月丈夫與小美又前往摩鐵，正要開車離去時被她攔下，丈夫這才為與小美交往一事向她道歉，小美全程都在旁邊聽著，卻沒有做出任何說明解釋，她自認配偶權受到侵害，因而決定向小美提告求償100萬元。

小美雖然不否認曾與人夫一起出遊、進出摩鐵，但強調兩人的所有往來均屬於工作上正常合理的互動，況且阿鳳與人夫的婚姻關係早已破裂，阿鳳這是打算把婚姻不睦的責任推給她承擔。

此外，小美還提到，事發當日她發現有人跟蹤，才會臨時提議去摩鐵染髮，阿鳳並無證據可以證明她和人夫之間有發生不正當的事情。

不過，新竹地院法官認為，人夫面對妻子阿鳳的質問，曾表明「我們裡裡外外打拚，風花雪月總會有的嘛」、「沒有她，我也可以找別人配合」，再斟酌一般社會風氣，無論人夫與小美是否曾發生性行為，都無法解釋兩人為何要共赴摩鐵並待上數小時的行為，這顯然已經超過一般朋友之間的社交活動界線。

至於小美辯稱人夫與阿鳳的婚姻關係早已破裂一事，法官表示，不論夫妻倆的婚姻品質如何，都與小美無關，更不能當作任何人介入其中、加劇破壞婚姻關係的正當化理由，最終沒有採信小美的說詞，並判她應賠償阿鳳5萬元較為適當，全案仍可上訴。