大雷雨整夜不停！2地區劇烈豪雨警告　「準博羅伊」最新路徑南修

▲準博羅伊預估24小時內成颱，路徑有南修趨勢。（圖／中央氣象署，下同）



記者許力方／台北報導

中央氣象署今晚8時30分解除海上颱風警報，但因樺加沙外圍環流影響，仍帶來明顯雨勢，接續啟動「大規模或劇烈豪雨」作業，示警易有豪大雨，尤其東半部地區、南部山區有局部豪雨等級以上降雨，山區需嚴防土石流、坍方等災害。另外，目前雅浦島附近的熱帶性低氣壓TD23將於24小時內成颱「博羅伊」，路徑初估不會直接影響台灣。

隨著樺加沙遠離台灣，氣暴風圈脫離台灣周邊海域，不過氣象署指出，因此颱風外圍環流寬廣且水氣充沛，各地降雨機率仍偏高，今晚8時39分接續啟動「豪雨事件」警報，預估受樺加沙外圍環流影響，易有大雨或豪雨，尤其東半部地區、南部山區有局部豪雨等級以上降雨，並有短延時強降雨，山區嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區慎防積淹水。

▲樺加沙遠離後，博羅伊有成颱可能。



▲氣象署持續發布高屏花東大雷雨即時訊息。



氣象署今晚10時6分並發布「大雷雨即時訊息」，高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣4縣市將出現大雷雨，持續至0時30分，慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

氣象署稍早預估，目前在雅浦島西方400公里之處（鵝鑾鼻東南方1950公里處）的熱帶性低氣壓TD23號，以時速9轉12公里速度，向西轉西北西轉彎，在24小時有發展為今年第20號輕度颱風「博羅伊」（泰國命名，Bualoi）的趨勢。

根據氣象署今晚8時30分最新路徑潛勢預報，TD23準博羅伊即將稍微加速，一路向西、逐漸穿越菲律賓陸地。日本氣象廳今晚也再度更新預測，認為TD23將增強且路徑有南修調整的趨勢，影響菲律賓地區的程度增加，且在約3天後登陸菲律賓時，強度可能還會再上升。

▼日本認為準博羅伊有登陸菲律賓可能。（圖／日本氣象廳）

