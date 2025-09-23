　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大雷雨整夜不停！2地區劇烈豪雨警告　「準博羅伊」最新路徑南修

▲▼準博羅伊颱風。（圖／中央氣象署）

▲準博羅伊預估24小時內成颱，路徑有南修趨勢。（圖／中央氣象署，下同）

記者許力方／台北報導

中央氣象署今晚8時30分解除海上颱風警報，但因樺加沙外圍環流影響，仍帶來明顯雨勢，接續啟動「大規模或劇烈豪雨」作業，示警易有豪大雨，尤其東半部地區、南部山區有局部豪雨等級以上降雨，山區需嚴防土石流、坍方等災害。另外，目前雅浦島附近的熱帶性低氣壓TD23將於24小時內成颱「博羅伊」，路徑初估不會直接影響台灣。

隨著樺加沙遠離台灣，氣暴風圈脫離台灣周邊海域，不過氣象署指出，因此颱風外圍環流寬廣且水氣充沛，各地降雨機率仍偏高，今晚8時39分接續啟動「豪雨事件」警報，預估受樺加沙外圍環流影響，易有大雨或豪雨，尤其東半部地區、南部山區有局部豪雨等級以上降雨，並有短延時強降雨，山區嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區慎防積淹水。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼樺加沙颱風。（圖／中央氣象署）

▲樺加沙遠離後，博羅伊有成颱可能。

▲▼準博羅伊颱風。（圖／中央氣象署）

▲氣象署持續發布高屏花東大雷雨即時訊息。

氣象署今晚10時6分並發布「大雷雨即時訊息」，高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣4縣市將出現大雷雨，持續至0時30分，慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

氣象署稍早預估，目前在雅浦島西方400公里之處（鵝鑾鼻東南方1950公里處）的熱帶性低氣壓TD23號，以時速9轉12公里速度，向西轉西北西轉彎，在24小時有發展為今年第20號輕度颱風「博羅伊」（泰國命名，Bualoi）的趨勢。

根據氣象署今晚8時30分最新路徑潛勢預報，TD23準博羅伊即將稍微加速，一路向西、逐漸穿越菲律賓陸地。日本氣象廳今晚也再度更新預測，認為TD23將增強且路徑有南修調整的趨勢，影響菲律賓地區的程度增加，且在約3天後登陸菲律賓時，強度可能還會再上升。

▼日本認為準博羅伊有登陸菲律賓可能。（圖／日本氣象廳）

▲▼ 。（圖／日本氣象廳）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
482 3 0312 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／仍有124人失聯！　水淹光復已14死34傷
快訊／工廠大火！「一家三口」遺體尋獲了
14人罹難！「橘色大桶子裝嬰兒」救人畫面曝光
為何不先炸抽堰塞湖？內行解答　連續搶救10hrs「隊員攤地」
丈夫入獄！　安以軒消失10月近況曝
快訊／光復已知14死18傷多人失蹤　1樓長者受困多罹難
高鐵首列打造中「N700ST」雛型曝　運量爆棚史哲2度飛日本
快訊／台東新增1鄉停班課！　3縣9區一次看
「或許多數人對我們產生質疑...」35歲陳敏賜抗韓開轟感性發

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「馬太鞍溪橋替代道路」故障車輛未排除　縣道193線延後搶通

台鐵鳳林=瑞穗提前搶通　上午8時起全線恢復行駛

秋分到！　4生肖大豐收

快訊／光復已知14死18傷上百人失蹤　1樓長者受困多罹難

快訊／台東新增1鄉停班課！　3縣9區一次看

「花蓮溪不是吃素的」光復鄉被沖毀！　專家揭2歷史線索

為何不先炸抽堰塞湖？內行解答　連續搶救10hrs「隊員攤地」照曝光

快訊／國家警報響！　大雷雨襲3縣市

光復鄉祖孫3人受困餓整晚！　網友求援：淤泥高達1公尺

國家級災難！　新竹市「毒汞米」恐成營養午餐

驚險畫面曝！北市女騎士雨夜載10歲兒　撞分隔島人車噴飛墜地

花蓮堰塞湖壩頂溢流！泥流狂瀉淹進市區　車輛漂浮如海嘯

希澈被告白「長得帥」摸頭殺粉絲　下秒大反轉…氣喊：啊C！

昆凌曝老公「直男發言」：他有極大自信　周杰倫新專輯進度「取決女兒干擾程度」

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦卡極細碎片　輸血2萬c.c.搶命

花蓮堰塞湖壩頂溢流！　沖毀馬太鞍溪橋空拍畫面曝

王柏傑分手..方志友送「解脫蛋糕」　曝謝欣穎「跟她女兒是忘年之交」

成功嶺新兵打靶重傷！　沈伯洋：國軍裝備常放倉庫積灰塵

花蓮馬太鞍溪堰塞湖壩頂溢流 鄰近地區淹水

「馬太鞍溪橋替代道路」故障車輛未排除　縣道193線延後搶通

台鐵鳳林=瑞穗提前搶通　上午8時起全線恢復行駛

秋分到！　4生肖大豐收

快訊／光復已知14死18傷上百人失蹤　1樓長者受困多罹難

快訊／台東新增1鄉停班課！　3縣9區一次看

「花蓮溪不是吃素的」光復鄉被沖毀！　專家揭2歷史線索

為何不先炸抽堰塞湖？內行解答　連續搶救10hrs「隊員攤地」照曝光

快訊／國家警報響！　大雷雨襲3縣市

光復鄉祖孫3人受困餓整晚！　網友求援：淤泥高達1公尺

國家級災難！　新竹市「毒汞米」恐成營養午餐

「馬太鞍溪橋替代道路」故障車輛未排除　縣道193線延後搶通

快訊／水淹光復已14死34傷124失聯　台東深夜馳援悲見一遺體

《絲綢之歌》「超難關卡」引網好奇　櫻桃組解釋：向大黃蜂看齊

中油60年勞宅現值3字頭　在地：想買要具1資格

樺加沙「2日路徑」衛星縮時影像曝！重創菲律賓　台港災情不斷

快訊／樹林鐵皮工廠大火「一家三口」失聯！　3具遺體尋獲了

快訊／台積電又升天！漲15元衝1355　台股漲逾146點刷26394點新高

快訊／樹林鐵皮工廠凌晨大火　一家3口失聯

「第6代TOYOTA RAV4」大陸預告今年上市！2.0升汽油、油電等3款動力

周年慶優惠開搶！Klook全球樂園買1送1　台灣虎航全航線最低111元

【好有愛❤】阿嬤路邊跌倒無力起身...2女學生上前攙扶超暖心

生活熱門新聞

瘋傳樺加沙近地球上限強度　專家回應

快訊／三颱共舞！　博羅依凌晨生成最新路徑曝

14萬月薪全捐「日常開銷怎辦」　釋昭慧一口氣全說了！

光復已知14死18傷上百人失蹤　1樓受困長者多罹難

LINE「12款免費貼圖」限時下載！小水豚、台8女神曾莞婷

超市超商「1類型飲品」　一喝回不去被掃光！全場哀號

大雷雨整夜不停　「準博羅伊」最新路徑

為何不先炸抽堰塞湖？　內行解答

台東新增1鄉停班課！　3縣9區一次看

這款水果能改善睡眠！入睡時間縮短35％

鳥鳥亂入「花蓮大橋」40分鐘　網友大歪樓

快訊／雨區擴大！　11縣市豪大雨特報

公館圓環「2個月後見真章」　Cheap喊2情況會道歉！

快訊／國家警報響！　大雷雨襲3縣市

更多熱門

相關新聞

參謀總長命陸軍明花蓮設前進指揮所　第三、四作戰區也整備待命

參謀總長命陸軍明花蓮設前進指揮所　第三、四作戰區也整備待命

強颱樺加沙外圍環流影響，花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖今（23日）溢堤，不僅沖斷馬太鞍橋，光復鄉市區也湧入泥流。國防部晚間表示，由參謀總長梅家樹上將主持第五次災防應變中心管制會議，統籌指揮各作戰區，並要求陸軍司令部明日至花蓮地區開設前進指揮所，隨時掌握災情，依地方政府需求，編組兵力及運用相關機具設備，全力支援災後復原工作。

堰塞湖沖毀光復鄉　卓榮泰成立前進指揮所、明早赴花蓮勘災

堰塞湖沖毀光復鄉　卓榮泰成立前進指揮所、明早赴花蓮勘災

卓榮泰成立前進協調所　經濟部、環境部、陸軍都進駐

卓榮泰成立前進協調所　經濟部、環境部、陸軍都進駐

樺加沙驚人豪雨防土石流　下個颱風24小時將生

樺加沙驚人豪雨防土石流　下個颱風24小時將生

瘋傳樺加沙近地球上限強度　專家回應

瘋傳樺加沙近地球上限強度　專家回應

關鍵字：

氣象氣象雲樺加沙颱風颱風博羅伊颱風

讀者迴響

熱門新聞

新北女開價3千　台中兄弟檔開車衝摩鐵...輪流激戰整夜！結束慘了

戴資穎積分歸零！英名球評致敬

成功嶺新兵臉中彈！血肉模糊畫面曝光

瘋傳樺加沙近地球上限強度　專家回應

快訊／三颱共舞！　博羅依凌晨生成最新路徑曝

14萬月薪全捐「日常開銷怎辦」　釋昭慧一口氣全說了！

馬克宏在紐約街頭被警察攔下　當場打給川普吐槽

高壓氧艙爆炸！5歲弟治療一半「活活燒死」

日媒揭台灣啦啦隊光鮮背後的殘酷現實

郭書瑤為春風動念台中置產！　出國煲愛「先刷百萬」　

新兵遭炸！沈伯洋稱裝備長灰塵引議

光復已知14死18傷上百人失蹤　1樓受困長者多罹難

賴清德拋5萬免繳稅　財政部揭：有條件

郭書瑤「指纏」春風互動全入鏡

LINE「12款免費貼圖」限時下載！小水豚、台8女神曾莞婷

更多

最夯影音

更多
驚險畫面曝！北市女騎士雨夜載10歲兒　撞分隔島人車噴飛墜地

驚險畫面曝！北市女騎士雨夜載10歲兒　撞分隔島人車噴飛墜地
花蓮堰塞湖壩頂溢流！泥流狂瀉淹進市區　車輛漂浮如海嘯

花蓮堰塞湖壩頂溢流！泥流狂瀉淹進市區　車輛漂浮如海嘯

希澈被告白「長得帥」摸頭殺粉絲　下秒大反轉…氣喊：啊C！

希澈被告白「長得帥」摸頭殺粉絲　下秒大反轉…氣喊：啊C！

昆凌曝老公「直男發言」：他有極大自信　周杰倫新專輯進度「取決女兒干擾程度」

昆凌曝老公「直男發言」：他有極大自信　周杰倫新專輯進度「取決女兒干擾程度」

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦卡極細碎片　輸血2萬c.c.搶命

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦卡極細碎片　輸血2萬c.c.搶命

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面