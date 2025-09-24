風王樺加沙登陸倒數　深圳飛機被「綁在機場」目擊：這解得開嗎

▲樺加沙登陸倒數，深圳飛機被「綁在機場」。（圖／翻攝微博）



記者許力方／綜合報導

今年紀錄地表最強「風王」樺加沙將登陸廣東一帶，當局估計，樺加沙環流個頭非常大，覆蓋雲系直徑超過1000多公里，姿態完整，很可能會成為今年影響中國大陸最嚴重的颱風，沿岸城市啟動防颱措施，深圳的機場還有一架飛機被發現「五花大綁」引發網友熱烈討論。

有網友23日發布影片稱，為了防颱，停機坪上的一架深圳航空客機輪胎、機身全被綁上膠帶，「裹成這樣，颱風過了還能解得開嗎？」深圳航空工作人員接受《極目新聞》採訪時回應，這次颱風的威力可能比過往更大，不只是深航飛機，部分其他航司的飛機也可能在深圳做停留，他們會採取一些措施進行防範，「飛機停機位下方會有一個扣，會採取措施固定住機身，盡量把飛機維持在原地」。

中國氣象局分析，樺加沙過去2天完成強度4級跳，進入「超強颱風」級別，且還在繼續緩慢增強，其環流個頭非常大，覆蓋雲系直徑超過了1000多公里，颱風眼清晰，形態、姿態也非常完整，具有超強颱風的重要特徵。2天內樺加沙將往西北移動直撲廣東，外圍環流還會跟冷空氣結合，給千里之外的江蘇等地帶來猛烈降雨，很有可能將會成為今年以來影響中國最嚴重的一個颱風。

當局估計，樺加沙預估今天（24日）從珠海到徐聞一帶沿海登陸，廣東各地全力防颱，已經提前撤離轉移104萬4215人，多地區宣布實施「五停」停課、停工、停產、停市、停業，包括有超過萬艘船舶被轉移。