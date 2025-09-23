樺加沙3天掃台「驚人豪雨」嚴防土石流　博羅依24小時將成颱

▲樺加沙颱風即將登陸廣東一帶 。（圖／翻攝NOAA）



記者許力方／台北報導

中央氣象署今（23日）晚8時30分針對18號強颱「樺加沙」（Ragasa）解除海上警報，颱風暴風圈已逐漸脫離近海警戒範圍，不過由於其外圍環流仍帶來比較劇烈的降雨，花東及屏東山區仍可能出現每3小時70至100毫米的雨勢，甚至時雨量可達50至70毫米，需嚴防土石流及山洪，氣象署接續啟動「較大規模以及較劇烈豪雨加強作業」。

海警解除

氣象署預報中心科長林伯東指出，樺加沙目前位於鵝鑾鼻西南方約510公里海面上，以時速約20公里速度向中國廣東、廣西方向移動，對台灣的直接威脅已大幅減低，因此今晚8時30分解除海警。不過，衛星雲圖顯示颱風外圍對流雲系仍源源不斷影響台灣，尤其東部和南部降雨明顯。

樺加沙穿越

林伯東總結，樺加沙颱風於18日晚間生成，路徑先朝西北、再轉西通過巴士海峽，並於21日清晨8時發布海警、傍晚5時發布陸警，當晚11時樺加沙強度達到最高峰後，逐漸進入東沙島海面。過程中，屏東九鵬測得14級陣風，台東蘭嶼達12級，新北鼻頭角與澎湖西嶼也有11級強風紀錄。

▲樺加沙以巔峰強颱之姿掃過台灣，先風後雨。（圖／中央氣象署）



累積雨量驚人

隨颱風通過，外圍環流為東半部帶來劇烈降雨。林伯東指出，花蓮天祥累積雨量已達746毫米，台東向陽與翠峰均超過600毫米，屏東泰武則有570毫米。海面風浪同樣驚人，東沙島觀測到浪高達12公尺，台東蘭嶼及小琉球周邊浪高普遍7至9公尺。颱風對台灣的影響先是強風，接著轉為豪雨。

花東雨勢持續

氣象署預估，今晚至明晨花蓮、台東及屏東山區仍可能出現每3小時70至100毫米的雨勢，部分地區單小時累積雨量可達50至70毫米，需嚴防土石流及山洪。氣象署持續發布14縣市豪雨特報，花蓮、台東縣、高雄及屏東山區目前為超大豪雨警戒，宜蘭山區為大豪雨警戒。其他包括宜蘭平地、大台北、新竹、桃園、台中、南投、嘉義及台南部分地區也列入大雨警戒範圍。

下一個颱風

氣象署預測，樺加沙將於明日（24日）登陸中國廣東、廣西交界後逐漸消散。不過，菲律賓東方海面另一熱帶擾動24小時內可能發展為第20號颱風「博羅依」（泰國命名，Bualoi），雖不會直接影響台灣，但經過呂宋島時可能為南部及東部沿海帶來長浪。樺加沙遠離後，台灣環境將轉為偏東至東南風，東半部及恆春半島仍有局部陣雨或雷雨，西半部則回復午後雷陣雨型態，另須留意北方系統後續發展。