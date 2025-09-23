瘋傳樺加沙強度「接近地球上限」將登陸　氣象專家回應

▲國際太空站飛越，拍下樺加沙清晰完整的颱風眼。（圖／路透）



記者許力方／綜合報導

今年第18號強烈颱風「樺加沙」（Ragasa）一路西奔，暴風圈掃過台灣南端陸地，帶來超大豪雨強風，災情不斷，預估樺加沙即將登陸中國大陸廣東沿岸一帶，當地瘋傳樺加沙強度接近地球上限，氣象專家出面駁斥「不科學」，指樺加沙很強、體積很大，且中心最低氣壓也沒有打破中國歷史紀錄。

樺加沙目前仍維持強颱之姿，準備登陸廣東一帶，中國社群網路「中國科學技術協會」部落客發文稱，「廣東可能遭遇人類最大的颱風災害，5級超強颱風樺加沙達到新的峰值強度，最低中心氣壓為905 MBAR，這一強度已接近地球所能產生的上限。」

▲樺加沙目前仍是強烈颱風 。（圖／翻攝NOAA）



《新京報》報導，颱風最低中心氣壓是衡量颱風強度的指標之一，數值越低，代表颱風越強。2014年的「威馬遜」颱風至今仍是中國有氣象記錄以來登陸最強颱風，當時7月18日登陸海南文昌時，近中心最大風力達每秒70公尺（約17級以上），最低氣壓為890 MBAR，顯然樺加沙沒有打破紀錄。中央氣象台首席預報員王海平指出，預計樺加沙的登陸強度不及威馬遜，約與2018年山竹颱風強度相當。

上海亞太颱風研究中心主任湯傑受訪時表示，樺加沙強度接近地球上限之類的說法並不科學、不妥當，樺加沙很強，體積很大，有較強的致災潛在能力，但過往的颱風有更低的氣壓數值、不到900 MBAR，樺加沙要達到地球上限有點過頭了，這種說法很不科學，很不妥當。

中國中央氣象台預計，樺加沙24日中午到晚上期間，於廣東珠海到湛江一帶沿海登陸，登陸強度約為中度颱風，登陸後轉向偏西方向移動，強度逐漸減弱。另外，威馬遜颱風至今仍是中國有氣象紀錄以來最強的登陸颱風。

颱風中心氣壓愈低是否就表示颱風愈強烈？台灣中央氣象署曾指出，一般來說，颱風中心氣壓愈低，在颱風範圍內氣壓梯度愈大，所以風自然也愈猛烈。換句話說，就是中心氣壓愈低，和颱風邊緣的氣壓相比，其差值愈大，風速愈大，風速愈大，颱風愈強烈。

至於目前觀測到的颱風風力最大值，氣象署資料顯示，2010年10月17日的梅姬颱風，美軍測得一分鐘平均風速每秒84.88公尺，以及1961年5月26日貝蒂颱風，台灣所測得最大平均風速於蘭嶼，達到10分鐘間平均風速每秒74.7公尺。