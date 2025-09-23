堰塞湖潰堤沖毀光復鄉　卓榮泰指示災變中心統合各部會馳援花蓮

▲馬太鞍溪上游堰塞湖壩頂溢流，馬太鞍溪橋空拍畫面曝光。（圖／農田水利會花蓮管理處提供）



記者陳家祥／台北報導

樺加沙颱風警報雖解除，但仍持續影響全台，南部、花東地區更降下豪大雨，花蓮縣馬太鞍上游堰塞湖今下午出現溢流現象，兩波洪峰猶如海嘯般，沖進光復鄉市區，目前統計有77人受困待援中。對此，行政院長卓榮泰指示災變中心統合各部會協助花蓮，並提醒救災同仁注意安全。

花蓮縣馬太鞍上游堰塞湖今下午因大雨潰堤，溢流到光復鄉市區，不僅橋梁被沖斷、街道遭淹沒，民宅一樓也被泥水灌入。花蓮縣消防局表示，到下午5時為止，已接獲66件報案，共77人受困，多是在自宅二樓以上待避，另有2人失聯，都在光復鄉，已經出動消防艇持續搶救，也向台東、新北消防局請求支援人力搶救。

行政院發言人李慧芝今（23日）表示，行政院長卓榮泰已經指示中央災害應變中心統合部會協助花蓮縣府採取緊急應變措施，協助救援受困民眾，對於目前光復市區以及下游區域的防災與避難，卓院長請內政部隨時掌握狀況，同時也要注意消防同仁的安全。

李慧芝指出，由於氣象署持續將花東列為超大豪雨警戒區，卓院長請花東居民即時掌握各級政府機關所提供的安全避難資訊，小心注意安全。