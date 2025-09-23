　
樺加沙造成屏東地區停電6268戶　台電搶修預計今晚全數復電

▲屏東台電搶修電力。（圖／屏東台電區處提供）

▲屏東台電搶修電力。（圖／屏東台電區處提供）

記者陳崑福／屏東報導

樺加沙颱風暴風圈侵襲屏東地區累計曾經造成6,268戶停電，經台電全力動員142位工程人員、出動工程車121輛投入搶修，經台電全力積極搶修已通報案件，預計今(23)晚全數復電！台電屏東區營業處強調，如有零星用戶停電，請通報1911，台電將立即派員修復。

▲屏東台電搶修電力。（圖／屏東台電區處提供）

▲屏東台電搶修電力。（圖／屏東台電區處提供）

台電仇忠銘處長表示，今(23)日上午獅子鄉壽卡一帶通報停電1,019戶，因有2處斷線且斷線處車輛無法到達，加上道路泥濘不堪行進困難，台電同仁徒步攜帶機具材料，先行排除倒塌的樹枝，才能到達現場進行斷線搶修。在動員2班17位人力的全力搶修下，已於下午5時全數復電!

台電指出，昨日接獲縣府通報枋寮鄉太源村一帶台水公司停電案件，部分地區供水設備受影響，為維護民生與基礎服務不中斷，台電隨即連夜派員趕赴現場搶修至深夜，並在最短時間恢復供電供水。台電領班黃班長表示，不能斷水斷電不只是口號，而是我們對民眾落實的承諾，因此同仁們冒著強風豪雨也要趕在第一時間完成復電!

台電感謝在颱風期間提供許多停電資訊的民眾、關心台電電力搶修進度的各級政府及民意代表們，台電公告已復電地區若仍有個別用戶尚未來電，請民眾多利用台電網站於颱風期間開設的「颱風停復電資訊」專區，查詢或通報停電資訊，盡量將台電「1911」客服專線，留給無法使用網路或仍習慣打電話的長輩使用。

台電也感謝民眾在本次風災停電期間，皆能體諒工作人員辛苦，接受台電搶修順序耐心等待；台電屏東區處也提醒民眾，民眾如果看到電線掉落或出現外露狀況，請立即通知台電處理，千萬不要自己前去撿拾或碰觸，避免釀成觸電意外。

堰塞湖潰堤沖毀光復鄉　卓榮泰指示災變中心統合各部會馳援花蓮

堰塞湖潰堤沖毀光復鄉　卓榮泰指示災變中心統合各部會馳援花蓮

樺加沙颱風警報雖解除，但仍持續影響全台，南部、花東地區更降下豪大雨，花蓮縣馬太鞍上游堰塞湖今下午出現溢流現象，兩波洪峰猶如海嘯般，沖進光復鄉市區，目前統計有77人受困待援中。對此，行政院長卓榮泰指示災變中心統合各部會協助花蓮，並提醒救災同仁注意安全。

馬太鞍溪橋空拍最新畫面曝光！

馬太鞍溪橋空拍最新畫面曝光！

花蓮光復現有32名官兵待命　陸軍已啟動機具、人力檢整待投入救災

花蓮光復現有32名官兵待命　陸軍已啟動機具、人力檢整待投入救災

堰塞湖泥水沖毀光復鄉　蔣萬安致電：台北願意全力協助

堰塞湖泥水沖毀光復鄉　蔣萬安致電：台北願意全力協助

快訊／花東雨勢持續　氣象署將啟動「大規模劇烈豪雨作業」

快訊／花東雨勢持續　氣象署將啟動「大規模劇烈豪雨作業」

驚險畫面曝！北市女騎士雨夜載10歲兒　撞分隔島人車噴飛墜地

驚險畫面曝！北市女騎士雨夜載10歲兒　撞分隔島人車噴飛墜地
花蓮堰塞湖壩頂溢流！泥流狂瀉淹進市區　車輛漂浮如海嘯

花蓮堰塞湖壩頂溢流！泥流狂瀉淹進市區　車輛漂浮如海嘯

希澈被告白「長得帥」摸頭殺粉絲　下秒大反轉…氣喊：啊C！

希澈被告白「長得帥」摸頭殺粉絲　下秒大反轉…氣喊：啊C！

昆凌曝老公「直男發言」：他有極大自信　周杰倫新專輯進度「取決女兒干擾程度」

昆凌曝老公「直男發言」：他有極大自信　周杰倫新專輯進度「取決女兒干擾程度」

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦卡極細碎片　輸血2萬c.c.搶命

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦卡極細碎片　輸血2萬c.c.搶命

