花蓮堰塞湖潰堤　台東縣長饒慶鈴緊急派人馳援

▲花蓮堰塞湖溢流以後，台東縣府立即派人馳援。（圖／翻攝臉書／饒慶鈴）



記者柯振中／綜合報導

樺加沙颱風肆虐台灣，花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖23日下午2點50分壩頂溢流，短短30分鐘內沖毀台9線馬太鞍橋的橋面，也有泥流湧入光復鄉市區。得知消息以後，台東縣長饒慶鈴立即聯繫花蓮縣長徐榛蔚、台東縣消防局，第一時間完成人員、器材整備，前往花蓮馳援。

饒慶鈴在臉書上表示，此次馬太鞍溪堰塞湖溢流，不但導致馬太鞍橋中斷，更是淹進下游的光復、萬榮等地區，往花蓮的交通因此中斷。她在太麻里勘災時得知消息，立即聯繫徐榛蔚縣長及台東縣消防隊，第一時間完成人員、器材整備。

饒慶鈴說，台東、成功、關山等水域專責21位弟兄，下午5點起帶著4艘橡皮艇、救生及水域裝備與器材，陸續趕赴花蓮，「慶鈴要求消防弟兄們務必注意安全。」

▼花蓮堰塞湖溢流以後，台東縣府立即派人馳援。（圖／翻攝臉書／饒慶鈴）



至於太麻里溪水暴漲、下游右岸堤防道路轉彎處掏空、下陷等情況，饒慶鈴說，她已與太麻里王重仁鄉長、議員翁麗吟前往現場會勘，建設處也請開口契約廠商預調消波塊、溪水平穩後會立即投放河床加固。

饒慶鈴最後指出，由於數次受到颱風、豪雨沖刷，太麻里的河道土砂嚴重淤積，縣府已緊急啟動疏濬清淤約60萬立方。這次豪大雨造成水位上升，仍在安全範圍內，他們會持續監控，並向中央爭取經費做更穩固的堤防。